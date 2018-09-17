ارتفاع مؤشر عقار ماب 3270 نقطة خلال أغسطس





المال-خاص





أكدت شيماء صادق، مسؤول خدمة العملاء بشركة عقار ماب، ارتفاع الطلب خلال أغسطس الماضى بنسبة محدودة، وسجل مؤشر عقارماب بنهاية الشهر 3270 نقطة، بنسبة ارتفاع %2، مقارنة مع يوليو 2018.

ويشهد السوق حالياً منافسة كبيرة بين شركات التطوير العقارى، فى ظل الإعلان عن مشاريع جديدة بشكل أسبوعى، من قبل مجموعة كبيرة من شركات التطوير العقارى حديثة التأسيس، خصوصاً فى العاصمة الإدارية الجديدة.





وقالت إن شركتها محرك بحث يسوق للمشاريع العقارية الكبيرة، وعقارات الأفراد، ومكاتب التسويق العقارى، وليست شركة تطوير عقارى. ونفت ضخ الشركة استثمارات بالعاصمة الإدارية الجديدة، أو المساهمة فى مشروعات جديدة، لكنها ستركز على تسويق المشاريع العقارية الجديدة.