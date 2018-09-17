محمد معيط: الرئيس شدد على عدم تخطى العجز المتوقع العام الجارى

محمد معيط

مها أبوودن:



قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بألا يتجاوز عجز الموازنة المستهدف خلال العام المالي الجاري عن 440 مليار جنيه، وبما يمثل 8.4%من الناتج المحلي الإجمالي.



أكد معيط خلال المؤتمر السنوى لجمعية الضرائب المصرية، أن الوزارة ستضع استراتيجية للحد من الاقتراض بعد أن تجاوزت أعباء الديون (فوائد وأقساط) نحو 817 مليار جنيه فى حين أن حجم الإيرادات المتوقعة للدولة كلها هذا العام تبلغ 979 مليار جنيه.



وقال الوزير إن الوزارة تتبنى حاليا استقرار السياسات الضريبية مع الأخذ فى الاعتبار تعديل ما يمكن من التشريعات التى تمكن الدولة من تحقيق أهدافها الاستثمارية.



وأضاف أن الإصلاحات التى تبنتها الدولة نجحت فى تخفيض مستويات العجز التى سجلت معدلات غير مسبوقة قبل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى وصلت إلى نحو 16أو 17% بدون المنح.

