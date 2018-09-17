كيف واجهت الشركات المقيدة مرحلة ما بعد تحرير سعر الصرف؟

■ الكيماويات تسلحت بالتصدير لمقابلة ارتفاع التكاليف



■ السياحة فضلت تطوير الوحدات القائمة والترويج الأجنبى

شريف عمر ومصطفى طلعتلم تقف الشركات المصرية مكتوفة الأيدى بعد صدور قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، وإنما اتجهت الشركات بمختلف قطاعاتها، لإجراء مراجعة شاملة لسياساتها الاستثمارية للتكيف مع الأوضاع الاقتصادية الجديدة، ومحاولة زيادة معدلات الربحية بالتركيز على الملاذات الاستثمارية الآمنة، أو تقليص الخسائر نتيجة زيادة التكاليف والمصروفات.وبلا شك فقد أثر قرار تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الفائدة على كل الشركات العاملة فى السوق المحلية، وانقسمت تأثيرات القرار ما بين سلبى وإيجابى، فهناك قطاعات استطاعت الاستفادة الفورية كالبنوك والخدمات المالية غير المصرفية، فيما اختلف التأثير للشركات العاملة بالقطاع الغذائى والبتروكيماويات، فيما اتجهت قطاعات كالأدوية والعقارات لتحقيق أقصى استفادة من القرار.وبنظرة أولية لمختلف سياسات الشركات، فيلاحظ أن الأغلب منها عانى من أزمة ارتفاع المصروفات والتكاليف بشكل مطرد، بجانب تفاوضهم من البنوك لإعادة هيكلة القروض القديمة من جديد بعد ارتفاع أسعار الفائدة.«باعتباره الملاذ الآمن»..تمكن القطاع العقارى من تحقيق أداء قوى على صعيد الربحية والمبيعات خلال فترة الإصلاح الاقتصادى مستفيدة من اتباع سياسة ارتفاع أسعار الوحدات وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو اتجاهها إلى العقار.وواجهت الشركات العقارية أزمة كبيرة فى نمو تكاليف البناء خلال الفترة المذكورة إلا أنه تم تعويضها بقيام المطورين وشركات الاستثمار العقارى بزيادة الأسعار بمتوسطات بلغت نحو %40.وقال محللون ووحدات بحوث ببنوك استثمار إن القطاع العقارى حقق أداء قويا بالتزامن مع استقرار معدلات الطلب رغم التذبذب المالى لسعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم بعد التعويم.وتوقع المحللون استمرار التحركات الإيجابية للقطاع خلال الفترة المقبلة مستفيدا من 4 عوامل هى اتجاه الشركات لتنفيذ وحدات الشريحة المتوسطة الحجم، واستمرار زيادة الأسعار، وعودة نشاط عمليات الدمج والاستحواذ، كذلك الإعلان عن تنفيذ بعض المشروعات الضخمة بالقاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة.العقاراتوقياسا على أداء النصف الأول من العام الجارى لمعرفة مدى تأثر الشركات بالوضع المالى ونتائج الإصلاح، اختارت «المال« عينة من الشركات العقارية المدرجة ومقارنة نتائج أعمالها بالزيادات التى وقعت فى التكاليف نتيجة تحرير سعر الصرف وارتفاع اسعار مدخلات الإنتاج.واحتلت شركة طلعت مصطفى القابضة، صدارة الشركات العقارية، التى حققت نموا %150 فى مبيعات النصف الأول من العام الجارى لتسجل 12.9 مليار جنيه مقابل 5.1 مليار الفترة المماثلة من 2017.وتوقعت وحدة الأبحاث ببنك الاستثمار «فاروس«، نمو مبيعات طلعت مصطفى إلى 14.3 مليار جنيه بنهاية العام الجارى، وتفوقت نتائج أعمال بالم هيلز أيضا إذ حققت نمواً %29 فى مبيعاتها لتصل إلى 7.8 مليار جنيه خلال النصف الأول مقابل مبيعات قدرها 6 مليارات جنيه الفترة المماثلة.وتعتزم «بالم هيلز« الاستحواذ على قطعة أرض مساحتها 205 أفدنة بمحور 26 يوليو غرب القاهرة؛ لتنفيذ مجمع متعدد الاستخدامات على أساس تقاسم إيرادات مع شركتى بدر والشروق والحكومة.وقفزت مبيعات شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» %25 خلال الأعمال النصفية لتسجل 2.5 مليار جنيه خلال النصف الأول مقابل 2 مليار بالفترة المماثلة من العام الماضى.وحددت وحدة الأبحاث بفاروس القيمة العادلة للسهم عند 45.5 جنيه، مع توصية بزيادة الوزن النسبى، بينما بلغت القيمة العادلة وفقا لوحدة أبحاث «نعيم« 39.3 جنيه.وحققت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير %19 نموا فى المبيعات النصفية لتسجل 2.5 مليار جنيه مقابل 2.1 مليار النصف الأول من 2017، مدعومة بقفزة فى عدد الوحدات المبيعة بنسبة %83.وتخطط «مدينة نصر« إلى إطلاق مرحلة جديدة فى مشروع سراى فى الربع الحالى تحت مسمى «بحيرات كافانا«، فى محاولة منها إلى الاقتراب من مستهدف مبيعات العام والذى يتراوح بين 5.5 - 6 مليارات جنيه.وحدة الأبحاث ببنك «فاروس» كررت توصيتها بزيادة الوزن النسبى على سهم شركة إعمار مصر، مع تحديد قيمة عادلة له قدرها 6 جنيهات.كما ارتفعت المبيعات العقارية لشركة أوراسكوم للتنمية مصر، فى الربع الثانى بنسبة %47.8 نتيجة تدشين منتجع الرمال القديمة فى الجونة، فضلا عن مشروع مكادى هايتس الذى يُعد مقصداً آخر فى محافظة البحر الأحمر، نجحت الشركة فى إنعاشه هذا الربع.وفى تعليق له على أداء القطاع فى ظل خطوات الإصلاح، توقع الدكتور وائل يوسف، العضو المنتدب لشركة «مصر الجديدة للإسكان والتعمير« زيادة فى أسعار العقار بنسب بين 15 إلى %20 خلال العام المقبل، كما رجح وجود فرص للاندماج والاستحواذ بالقطاع لمواجهة الكيانات الضخمة.وأكد يوسف أنه لم يتم ملاحظة تباطؤ أو تراجع فى عدد الوحدات المباعة بشكل كبير رغم الإصلاح، مرجحاً نمو القطاع بشكل عام مع اتجاه البنك المركزى لتخفيذ أسعار الفائدة مؤخراً واتجاه المستثمرين نحو ضخها فى شراء الوحدات.وشهد العام الماضى، عدة طروحات قوية أبرزها طروحات بالم هيلز نيو كايرو، وطرح الشراكة بين شركة السادس من أكتوبر ومصر الجديدة للإسكان، وطرح طلعت مصطفى فى الرحاب ومدينتي.وقال أمير بدران، محلل القطاع العقارى ببنك الاستثمار «نعيم«، إن أداء القطاع العقارى جاء جيد بشكل كبير إذ تخطت غالبية الشركات مستهدفات المبيعات والإيرادات، فى الوقت الذى تصدرت فيه شركتا طلعت مصطفى وبالم هيلز الأفضل أداء على الإطلاق.ورأى أن سهم أوراسكوم للتنمية مصر يعد أفضل الخيارات مع دخولها نشاط الاستثمار العقارى وامتلاكها لمحفظة أراض كبيرة غير مطورة تأتى فى المرتبة الثانية بعد طلعت مصطفى وبالم هليز.الأسمنتالتهم ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادى الإيرادات الكبيرة التى حققتها شركات قطاع الأسمنت، خاصة مع ارتفاع أسعار الغاز والطاقة المصدر الرئيسى لتشغيل هذه الشركات، ولجأت الشركات بعدها لخفض الطاقة الإنتاجية فى ظل زيادة معدلات الإنتاج المحلية، وانخفاض تنافسية المنتج المصرى بما يقلل فرص تصديره.وقالت وحدات بحوث ببنوك استثمار محلية إن مبيعات الربع الثانى من العام الجارى انخفضت نتيجة دخول مصنع الأسمنت التابع للقوات المسلحة حيز الإنتاج الفعلى، مؤكداً أن حدة المنافسة قد ازدادت فى الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع المعروض مقارنة بحجم الطلب فى السوق.يذكر أنه قد بدأ قبل شهور قليلة تشغيل مصنع جديد للأسمنت بلغت تكلفته 1.1 مليار دولار فى مدينة بنى سويف، بإجمالى طاقة إنتاجية 13 مليون طن سنويا، والمصنع مملوك لشركة العريش للأسمنت التابعة للقوات المسلحة.وتوقعت بنوك الاستثمار أن ترتفع تكلفة إنتاج الطن 50-70 جنيها، نتيجة نمو أسعار الكهرباء %50، ووقود الديزل %57، مرجحا انخفاض الهوامش بنحو %7 خلال النصف الثانى من العام على اعتبار أن منتجى الأسمنت لا يمررون الزيادة فى التكلفة على المستهلكين.وتبنت وحدة الأبحاث ببنك الاستثمار «فاروس« رؤية سلبية لقطاع الأسمنت نتيجة 3 عوامل هي: اتساع الفجوة بين العرض والطلب، وتقلبات الأسعار، وانخفاض الأسعار المرتقب خلال العام المقبل.وترى وحدة أبحاث فاروس أن هناك بعض الأسهم هبطت هبوطًا دراميا غير متوقع نتيجة المستجدات السلبية التى شهدها القطاع مؤخراً، وتوصى بخفض الأوزان على القطاع فيما عدا بعض الأسهم.وبجولة داخل القوائم المالية لشركات الأسمنت للوقوف على هذه المعادلة، والبداية من شركة العربية للأسمنت إذ ارتفعت إيرادات الشركة %35 فى الربع الثانى من العام الجارى لتسجل 728 مليون جنيه، بينما انخفض هامش الربح بنحو %10 نتيجة انخفاض أسعار الأسمنت وارتفاع التكاليف.وارتفع صافى ربح العربية للأسمنت %327 إلى 51 مليون جنيه، وتوقع «فاروس« أن تتجاوز الشركة تقديرات الربحية البالغة 250 مليون جنيه بنهاية 2018، نظرا إلى ارتفاع الهوامش عن المستوى المتوقع فى النصف الأول من هذا العام.وارتفعت إيرادات شركة بنى سويف للأسمنت %20 إلى 447 مليون جنيه، وسجل صافى الدخل 90 مليون جنيه، بارتفاع %296 سنوياً، وجحت «فاروس» أن تتخطى الشركة تقديرات الربحية البالغة 238 مليون جنيه مع نهاية 2018.أما على صعيد شركة مصر للأسمنت فصعدت إيراداتها %11 لتسجل 464 مليون جنيه، كما ارتفع صافى الربح إلى 28 مليون جنيه، مقابل 51 مليون جنية فى الربع الأول 2018، وانخفض هامش ربح الشركة إلى %24 مقابل %24.7 فى الربع الأول من العام، وذلك نتيجة توجيه الاعتماد على مصادر طاقة رخيصة.الحديدعلى غرار القطاع العقارى، استفادت شركات الحديد مننمو الأسعار فى تعويض ارتفاع التكلفة الناتج عن خطة الإصلاح، وكشفت القوائم المالية لشركة مصر الوطنية للصلب - عتاقة، ارتفاع صافى ربحها %124.8 خلال النصف الأول من العام الحالى لتسجل 153.1 مليون جنيه مقابل 68.08 مليون.وارتفعت إيرادات «عتاقة« فى النصف الأول %24.9، إذ سجلت 2.17 مليار جنيه خلال مقابل 1.73 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.وكشفت القوائم المالية لشركة حديد عز عن تحقيق أرباح بقيمة 184.2 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجارى مقابل خسائر بلغت 492.8 مليون جنيه فى الربع الأول من 2017، فيما لم تفصح عن أرباح الربع الثانى أو الأرباح النصفية المجمعة.وقالت وحدة الأبحاث ببنك الاستثمار «فاروس» إن الشركة سجلت إيرادات 12.6 مليار جنيه فى الربع الأول من العام الجارى بزيادة %55، متوقعة أن تحقق عز عائدات عند 50 مليار جنيه بنهاية هذا العام.وعلى صعيد شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية فسجلت تحولها إلى الربحية على صعيد القوائم النصفية لتسجل 902.9 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 78.9 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2017.وارتفعت مبيعات «العز الدخيلة« خلال الفترة المذكورة إلى 21.2 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 14.49 مليار جنيه فى النصف المماثل من العام الماضي.وأكد مارك أديب، محلل قطاع التشييد بفاروس، ارتفاع أسعار طن الحديد بالنصف الثانى من العام الجارى ما بين 2.5 - %3.5، لتعكس الزيادة الأخيرة فى أسعار الكهرباء، متوقعا أن تسجل العز الدخيلة صافى ربحية أكبر من التقديرات السابقة والتى بلغت 2.1 مليار جنيه بنهاية العام الحالي.السيراميكوفيما يتعلق بشركات السيراميك، فكشفت المؤشرات المالية لشركة العز للسيراميك والبورسلين، تراجع صافى الربح %42 إلى 17.1 مليون جنيه مقابل 29.4 مليون جنيه أرباحا الفترة المقارنة من 2017.وارتفعت إيرادات «العز للسيراميك« خلال الفترة المذكورة %12، إذ سجلت 509.3 مليون جنيه، مقابل 454.94 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.وأرجعت الشركة انخفاض صافى الربح إلى انخفاض حجم المبيعات وضعف الطلب على منتجات السيراميك بالسوق المحلية خلال الربع الأول من العام.وساهم فى تراجع الأرباح انخفاض معدلات الإنتاج، وارتفاع معظم عناصر تكاليف النشاط وارتفاع تكلفة المنتجات، الأمر الذى أدى إلى انخفاض هامش الربح.وتراجع صافى ربحية شركة ليسيكو مصر بنسبة %14.4 خلال النصف الأول متأثرة بتراجع المبيعات إلى 705 ملايين جنيه مقابل 1.3 مليار جنيه.وأظهرت القوائم المالية المجمعة تحقيق الشركة صافى ربح قدره 28.8 مليون جنيه مقابل 33.7 مليون جنيه أرباح خلال الفترة نفسها من العام الماضي.على خلاف أداء الشركتين السابقتين، ارتفع صافى ربحية شركة العربية للخزف - سيراميكا ريماس، 11.6% خلال النصف الأول 23.9 مليون مقابل 21.4 مليون جنيه الفترة المقارنة من 2017، وارتفعت إيرادات «سيراميكا ريماس« خلال الفترة المذكورة إلى 390.5 مليون جنيه مقابل إيرادات بلغت 319.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.الأسمدةقال سعد أبو المعاطى، رئيس مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، إن شركته رفعت من حجم صادراتها للخارج فى خطوة للاستفادة من قدرة منافسة المنتج المصرى الذى يعد رخيص الثمن مقارنة بأسعار الدول الأخرى بعد تحرير سعر الصرف.وأضاف أبو المعاطى أن شركته تغطى السوق المحلية بسعر أقل من تكلفة الإنتاج بغرض دعم الفلاح، وفى حال تصدير تلك المنتجات للخارج فمن المرجح أن تحقق عائدا قد يصل إلى 1.2 مليار جنيه فى العام.وأوضح أن مصر سيصبح لديها وفرة فى الغاز الطبيعى بحلول 2019 و2020 ما سيسمح لشركات صناعة الأسمدة الـ 8 على مستوى الجمهورية، العمل بكامل طاقتها الإنتاجية وتحقيق طفرة نوعية فى مجال زيادة الكميات وأيضاً فى تنوع المنتجات.البلاستيكقال مجدى الطاهر، رئيس مجلس إدارة شركة «روبكس» لتصنيع البلاستيك والأكريلك، إن الشركة حاولت تعظيم صادراتها للاستفادة من الميزة التنافسية بعد التعويم، لكن لم تتمكن من مواجهة حالة الركود التى ضربت السوق المحلية نتيجة ارتفاع معدلات التضخم.وأضاف أن أسعار التكاليف تضاعفت بعد تفعيل خطة الإصلاح الاقتصادى، لافتا إلى أن شركته رفعت أسعار منتجات التصدير بنحو ما بين 1و%2 فى الفترات اللاحقة للتعويم، لكن اضطرت إلى رفعها بنسب كبيرة وصلت إلى %10 بعد الزيادات الكبيرة لأسعار الوقود فى يونيو الماضي.وطالب الطاهر بمضاعفة دعم الصادرات البالغ %6 حالياُ، موضحاً أن دولا مثل تركيا تقدم دعم صادرات لمنتجاتها يتراوح ما بين 16 و%20، مؤكدا أن المشاريع الحكومية هى التى تعطى حالياً بادرة أمل لإنعاش شركات القطاع الخاص.الفنادققال عمرو عطية، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للفنادق، إن القطاع السياحى استطاع التماسك برغم الضربات التى واجهته منذ ثورة يناير وحتى إجراءات الإصلاح التى طالت تكاليف الإنتاج.وأضاف أن تحرير سعر الصرف رفع أسعار تكاليف تطوير «الريزورتات» فى شرم الشيخ والغردقة ودهب، والتى كانت تعانى فى الأساس من تراجع الإقبال، موضحا أن فنادق القاهرة تأثرت بشكل أقل عن مثيلاتها فى الريزورتات نتيجة تحسن معدلات التشغيل التى تجاوزت 805 فى الوقت الحالي.وأكد أن الريزورتات تعانى من انخفاض أسعار بيع الغرفة الواحدة والتى تصل إلى أرقام متواضعة بنحو 1000 جنيه، كما تأثرت أكثر بارتفاع أسعار الكهرباء وارتفاع تكلفة تحليه المياه.الأدوية والرعاية الصحيةأما قطاع الأدوية، فقد تحرك بقوة فى أعقاب صدور القرار لمخاطبة وزارة الصحة، وخلق ضغط قطاعى على الحكومة للموافقة على تحريك أسعار بيع الأدوية فى السوق المحلية فى ظل اعتماد الشركات على استيراد %99 من المواد الخام المستخدمة فى الصناعة والتعبئة، ولا تملك حرية فى تسعير الأدوية، وأدى الأمر لمخاطر توقف إنتاج بعض المستحضرات المهمة والحيوية بالمصانع.ووافقت الحكومة بنهاية 2016 على إجراء عدة ارتفاعات فى أسعار بيع الأدوية، وهو ما قوبل لدى الشركات بالترحاب وبدأت فى التركيز على المستحضرات ذات معدلات الربحية المرتفعة، بجانب البحث عن الفرص التصديرية الواعدة فى أسواق إفريقيا وآسيا، لتعظيم العائد من المبيعات، وفقا لمصدر بشركة إيبيكو للأدوية.والمتابع لأداء شركات الأدوية فى البورصة يلاحظ سيطرة النهج التوسعى على خططهم الاستثمارية، فعلى سبيل المثال تبحث شركة أكتوبر فارما إنشاء شركة تابعة بالإمارات، كما اشترت مستحضرات طبية من شركة سيجما للأدوية، فى حين تسعى شركة سبأ للأدوية لإنشاء مناطق تصنيعية وتخزين جديدة، وتعتزم شركة مينا فارما إنشاء أكبر مصنع للمتسحضرات الدوائية والحيوية.وقال محمد شوقى مدير علاقات المستثمرين بشركة ابن سينا، إن الأخيرة تدرس استثمار 48 مليون جنيه بنهاية العام الجارى، لافتتاح عدد من الأفرع الجديدة، وتحديث القائمة، وتطوير أسطول سيارات النقل والبنية التكنولوجية، فى إطار خطتها الاستثمارية المستهدفة، البالغة 170 مليون جنيه، للسيطرة على حصة سوقية بنحو %21 من سوق توزيع الدواء فى مصر.وقال عبالحافظ سليمان، العضو المنتدب لشركة العبوات الطبية، إنه تم إطلاق خطة مالية لإنقاذ الشركة من خسائرها خلال الأعوام الماضية، تركز على إجراء زيادة نقدية لرأس المال، توظفها فى تمويل رأس المال العامل، وسداد كامل مستحقات البنوك، بجانب إضافة المزيد من خطوط الإنتاج بالمصنع، وذلك لاستغلال الاهتمام الحكومى باستثمارات القطاع الطبى، والتركيز على المنتجات المحلية.فيما استكملت شركات الرعاية الصحية والمستشفيات فى نهجها التصاعدى فى أعقاب قرار تحرير سعر الصرف، واتجهت بعد القرار لمراجعة أسعار كل الخدمات المقدمة للمرضى وزيادتها لتغطى أى زيادة فى التكاليف، ولم تكتف الشركات بمواجهة ارتفاع التكاليف فقط، وإنما لجأت لتطبيق خطط توسعية تشمل إضافة مزيد من الغرف العلاجية أو إنشاء مستشفى جديد، بجانب الترويج للسياحة العلاجية لاستغلال انخفاض سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية.وتبنت شركة مستشفيات كليوباترا خطة توسعية بدأت بالبحث عن أى استحواذات جديدة بالمستشفيات أو العيادات المستقلة، أما شركة مستشفى النزهة الدولى، فيعتزم افتتاح مستشفى جديد فى منطقة التجمع الخامس خلال عام 2020 باستثمارات إجمالية 220 مليون جنيه، بجانب إضافة وحدات جديدة فى المبنى القائم، وبالمثل اتجهت شركة الإسكندرية للخدمات الطبية لاستثمار 70 مليون جنيه لإنشاء أدوار إضافية بالمستشفى، لزيادة الطاقة الاستيعابية.البنوكأما قطاعا البنوك والخدمات المالية غير المصرفية، فلم يتأثرا بشكل كبير بالقرار، وإنما لجأوا للاستفادة الفعلية منه، فعلى سبيل المثال اتجهت البنوك للاستثمار فى أدوات الدخل الثابت ذات العائد الاستثمارى المرتفع، ومنحت قروضاً للشركات بفائدة مرتفعة أيضاً، فى حين ركزت شركات الخدمات المالية على إضافة أنشطة مرتبطة بالتمويل للأفراد ومختلف شرائح المجتمع كالتمويل متناهى الصغر أو التأجير التمويلى الخاص بالشركات.