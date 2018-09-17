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اقتصاد وأسواق
وزير المالية: مناقصة عالمية لاختيار منفذ الفاتورة الإلكترونية قريبا
الإثنين 17 سبتمبر 2018 11:05 ص
محمد معيط وزير المالية
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محمد معيط وزير المالية
مها أبوودن:
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن وزارته تنوى طرح مناقصة عالمية لاختيار منفذ مشروع الفاتورة الإلكترونية قريبا، وهو المشروع الذى سيسهم بعد تطبيقه في القضاء على كل التعقيدات الموجودة حاليا في السوق، كما سيسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى وتسجيل جميع المعاملات.
وقال الوزير خلال المؤتمر السنوى لجمعية الضرائب المصرية، إن تنفيذ هذا المشروع يحتاج إلى إجراءات تنفيذية فضلا عن غطاء تشريعى من خلال قانون الفاتورة الإلكترونية المزمع تقديمه للبرلمان خلال الدورة البرلمانية المقبلة.
وأكد معيط أن شركة أرنست آند يونج تعمل حاليا على وضع الدراسات المبدئية الخاصة بالمشروع تمهيدا للبدء فى الخطوات التنفيذية الخاصة بطرح المناقصة عقب تصديق البرلمان على القانون.
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