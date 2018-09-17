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بنـــوك
بنك مصر يقدم خدمة نقل الأموال لصالح عملائه من الشركات
الإثنين 17 سبتمبر 2018 10:58 ص
بنك مصر
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بنك مصر
سهير محمد
يتوسع بنك مصر فى تقديم المنتجات والخدمات البنكية للشركات ومنها خدمة نقل الاموال وخدمة متابعة الحركة على حساباتها من خلال شاشة مربوطة بشبكة البنك
ويقدم البنك حزمة من الخدمات للشركات من بينها خدمة جديدة وهى نقل الاموال ما بين البنك والعميل والتى تسمى «كورباى« من خلال شركة امانكو لنقل الاموال
وقالت مصادر« المال« ان هذه الخدمة مستحدثة فى السوق ويعد بنك مصر اول البنوك العامة التى تقدمها ،ويكون من حق الشركات التى لها حجم عمليات كبير مع البنك الحصول على هذه الخدمة
وأشار الى أن هذه الخدمة تقدم ضمن حزمة من الخدمات المقدمة اللشركات ومنها اصدار الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان وتحصيل الشيكات من خلال مندوب البنك ، حيث تتيح نقل الاموال من البنك إلى العميل ومن العميل إلى البنك
كما أطلق البنك خدمة جديدة لكبار عملاءه من الشركات تمكنهم من متابعة حركة التحصيلات التى تتم على حسابات الشركة من مقر المؤسسة ، والتى تتم من خلال ربط الشركة بشبكة مع البنك حيث يحصل العميل على أجهزة من البنك تمكنه من الحصول على هذه الخدمة
وتضمن هذه الخدمة الامان والسرعة فى متابعة الحركة على حسابات الشركة وسرعة اتخاذ القرارات بالنسبة لادارة السيولة للشركة
ومن الشركات التى تعاقد معها بنك مصر مؤخر شركة أكس موبيل العالمية والتى تستطيع من خلال هذه الخدمة متابعة التحصيل التى تقوم بها محطات البنزين من خلال أى فرع من فروع البنك
وكان بنك مصر قد اصدر قرار باستحداث إدارة جديدة لخدمات الشركات وتم تعيين شهاب زيدان رئيسا لها.
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