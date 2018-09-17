لكزس أكثر العلامات التجارية نموًا بأدائها بـ 45%



وحلت مرسيدس الفاخرة فى المرتبة التاسعة على الرغم من تراجع أداءها بـ 1.6%، لتسجل 41.9 ألف سيارة، بحصة سوقية 1.4%، أما المركز العاشر فجاء من نصيب العلامة التجارية لكزس والتى استحوذت على حصة سوقية بلغت 1.3% من إجمالي مبيعات السوق خلال تلك الفترة.





شريف عيسى:أعلنت مؤسسة فوكس 2 موف لأبحاث السيارات عن تراجع مبيعات السوق الياباني، ثالث أكبر سوق للسيارات فى العالم، خلال أغسطس من العام الجارى بـ 0.3%، بعد أن تمكن من تسليم 364 ألفًا، و142 سيارة، مقارنة بمعدلات البيع خلال نفس الشهر من العام الماضى والتى قدرت بـ 365 ألفًا، و238 وحدة.وأظهر التقرير تراجع مبيعات اليابان الإجمالية من السيارات "ملاكى – شاحنات – أتوبيسات" خلال فترة الشهور الثمانية الأولى من العام الجارى بـ 1.1%، لتسجل 3.54 مليون سيارة، مقابل 3.57 مليون وحدة تم تسليمها على مدار نفس الفترة من العام الماضى.وأضاف التقرير إلى أن لكزس كانت من أكثر العلامات التجارية نموًا خلال الفترة من يناير حتى أغسطس بنسبة بلغت 45%، بعد أن تمكنت من بيع 39 ألفًا، و612 سيارة، مقابل 27 ألفًا، و319 سيارة تم تسليمها خلال نفس الفترة من العام الماضى.وقالت فوكس 2 موف إن مبيعات اليابان خلال الربع الأول قد شهد تراجعًا كبيرًا بلغ 24%، بعد أن اكتفى المصنعين والتجار ببيع 1.53 مليون سيارة، فى حين بلغت المبيعات خلال الربع الثانى 1.19 مليون وحدة، بتراجع 1.1%.وأضاف أن سوق السيارات اليابانية تمكنت من استعادة نموه خلال يوليو بعد أن استطاع تسلم 441.46 ألف سيارة، بنمو بلغ 3.3%، إلا أن النمو لم يستمر كثيرًا نتيجة للتراجع الذى أصاب السوق خلال أغسطس.واستمرت هينة تويوتا على مبيعات السوق اليابانى خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجارى بعد أن تمكنت من اقتناص 30.1% من إجمالي مبيعاته، بتسليم 890.1 ألف سيارة، رغم التراجع الذي بلغ 7.9%.وحلت هوندا فى المرتبة الثانية فى قائمة العلامات التجارية الأعلى مبيعًا بالسوق اليابانية بإجمالى 474.8 ألف سيارة، بنمو 4.3% عن العام الماضي، لتستحوذ على حصة تقدر بـ 16.1% من المبيعات الإجمالية للسوق.واستطاعت سوزوكى الاستقرار فى المرتبة الثالثة في القائمة بعد أن تمكنت من بيع 391 ألف سيارة على مدار الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس، بنمو 5.2% عن العام الماضى، بحصة سوقية تصل إلى 13.2%.وحصدت نيسان المركز الرابع فى القائمة بإجمالى 351.4 ألف سيارة مباعة، رغم تراجع معدل مبيعاتها عن العام الماضى بـ 3.3%، لتسجل 351.4 ألف سيارة، بحصة سوقية 11.9%.اقتنصت دايهاتسو المرتبة الخامسة في قائمة العلامات التجارية الأعلى مبيعًا بسوق السيارات اليابانى بعد أن اقتنصت حصة سوقية بلغت 10.9%، على الرغم من تراجع أداءها خلال تلك الفترة بـ 3.5%، بإجمالى 332.7 ألف وحدة.أما المركز السادس فجاء من نصيب العلامة التجارية مازدا، والتى تمكنت من تسليم 135 ألف سيارة خلال فترة الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، بنمو 9.2%، لتحصل على حصة سوقية 4.6%، وجاءت سوبارو فى المرتبة السابعة بالقائمة بإجمالى 91.6 ألف سيارة، بتراجع عن العام الماضى 19.9%، لتقدر حصتها السوقية من إجمالى مبيعات السوق اليابانى بـ 3.1%.واستطاعت ميتسوبيشي انتزاع المرتبة الثامنة لصالحها بعد أن تمكنت من تحقيق طفرة فى مبيعاتها بنسبة بلغت 20.7%، بإجمالى 63.3 ألف سيارة مباعة، لتصبح حصتها السوقية 2.1%.