تحركات «المالية» تقلص وتيرة صعود عائد أذون الخزانة

وزارة المالية



■ استمرار تراجع معدل تغطية العطاءات باستثناء الطرح لأجل 266 يوماً

■ إلغاء الاكتتاب فى سندات 5 و 10 سنوات للمرة الثانية

■ «المركزى» يقترض 188 مليار جنيه عبر الودائع الثابتة والمرتبطة بالكوريدور



محمد سالم



نجحت تحركات وزارة المالية فى تقليص وتيرة صعود عائد أذون الخزانة المصرية لأقل مستوى فى شهر تقريبا، لتبلغ 10 نقاط أساس فى المتوسط الأسبوع الماضى، مقابل 14 نقطة للأسبوع قبل الماضى و 23 نقطة فى منتصف أغسطس.



وشملت تحركات الوزارة خلال الفترة الماضية، الاقتصار على اقتراض القيمة المطلوبة فى المزادات فقط دون أى زيادات، بجانب إلغاء مزاد السندات طويلة الأجل لأسبوعين متتاليين.



وارتفع مؤشر الـ «AL MAL IR» الذى تعده جريدة «المال» لقياس متوسط العائد على أذون الخزانة بناء على أوزانها النسبية، ليسجل %19.404 الأسبوع الماضى، مقابل %19.316 للأسبوع قبل الماضى، وهو أعلى مستوى منذ منتصف يوليو الماضى.



وأرجع مراقبون استمرار ارتفاع العائد على أدوات الدين المحلية إلى الخروج الجزئى للأجانب من السوق، مع انتشار أزمات الأسواق الناشئة وارتفاع الفائدة التركية.



وكشف تقرير لـ «المال»، نشر مؤخرا، عن قيام المستثمرين الأجانب بتقليص أرصدتهم فى أذون الخزانة الحكومية بنحو 6.5 مليار دولار خلال 4 شهور منذ نهاية مارس الماضى.



وحسب التقرير الشهرى للبنك المركزى، فقد تراجع إجمالى استثمارات العملاء الأجانب فى أذون الخزانة ليسجل 15.01 مليار دولار بنهاية يوليو، مقابل 21.5 مليار دولار بنهاية مارس الماضى، وبلغت ذروتها منذ تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر 2016.



وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية، إن إجمالى أرصدة الأجانب فى أدوات الدين الحكومى سجل 17.1 مليار دولار بنهاية يوليو الماضى، بينما كان فى حدود 23 مليار دولار بنهاية مارس.



وأضاف أن الوزارة تبحث حاليا عددًا من البدائل الأقل تكلفة بالتنسيق مع مجلس الوزراء للحد من زيادة أسعار الفائدة على الموازنة العامة للدولة.



ويتوقع متعاملون استقرار العائد على الأذون قصيرة الأجل عند مستوياتها الحالية، خاصة مع قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، بالإبقاء على معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستوياتها الحالية المقدرة بـ %16.75 و %17.75 على التوالى، بالإضافة إلى تراجع معدلات التضخم.



وتستهدف «المالية« خفض متوسط العائد على الاقتراض عبر أذون الخزانة المصرية لمستوى %14 فى المتوسط خلال العام المالى الجارى 2018 – 2019، تبعًا لمنشور الموازنة العامة للدولة، وقلص «المركزى» معدلات الفائدة بنحو 200 نقطة أساس خلال الربع الأول من العام الحالى، استنادًا إلى تراجع معدل التضخم.



وصعد متوسط العائد على أذون 357 يوما بنحو 16 نقطة أساس، مسجلا %19.248 فى تعاملات الأسبوع الماضى، مقابل %19.083 فى آخر طرح، وتزامن ذلك مع تراجع إقبال البنوك والمؤسسات على الاكتتاب ليتقلص معدل تغطية الطرح إلى1.76 مرة مقابل 1.88 مرة فى السابق، وطلبت المؤسسات الاكتتاب بقيمة 15.48 مليار جنيه تقريبا ، قبلت «المالية« 8.7 مليار جنيه أقل بنحو 50 مليونا عن القيمة المستهدفة.



وصعد أيضا متوسط العائد على أذون أجل 266 يوما بنحو 30 نقطة أساس، ليسجل %19.635 الأسبوع الماضى، مقابل%19.337 فى آخر طرح، وارتفع معدل تغطية العطاء إلى 1.9 مرة، مقابل 1.52 مرة فى السابق، وعرضت المؤسسات الاكتتاب بقيمة 15.7 مليار جنيه تقريبا، قبلت منها «المالية» 11.77 مليار بزيادة 3.5 عن القيمة المستهدفة.



وصعد عائد أذون أجل 182 يومًا بنحو 10 نقاط أساس، ليصل إلى %19.435 الأسبوع الماضى مقابل %19.362 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى، وتزامن ذلك مع تراجع تغطية البنوك والمؤسسات للطرح لتصل إلى 1.5 مرة الأسبوع الماضى، مقابل 1.6 مرة الأسبوع قبل الماضى، وعرض المستثمرون الاكتتاب بقيمة 12.8 مليار جنيه، وافقت «المالية« على 7.9 مليار جنيه، أقل بنحو 600 مليون عن القيمة المستهدفة من الاقتراض.



وارتفع متوسط العائد على أذون أجل 91 يومًا بنحو 13 نقطة أساس تقريبا، ليسجل %19.313 الأسبوع الماضى، مقابل%19.179 الأسبوع قبل الماضى، وتراجعت تغطية البنوك بشكل كبير للطرح لتصل إلى 1.03 مرة فقط، مقابل 1.66 مرة للطرح الأخير، وعرضت البنوك والمؤسسات الاكتتاب بقيمة 8.77 مليار جنيه، قبلت منها «المالية« 5.6 مليار فقط، أى أقل بنحو 2.9 مليار تقريبا عن القيمة المستهدفة.



وعلى مستوى أدوات الدين طويلة الأجل، ألغى «المركزى» عطاء السندات أجل 5 و 10 سنوات، واللذين كان مقررا طرحهما الأسبوع الماضى بقيمة إجمالية 3 مليارات جنيه، وهو الإلغاء الثانى، أرجع وزير المالية الدكتور محمد معيط ذلك إلى الفائدة «غير المبررة« من وجهة نظره، والتى لا تأخذ فى الاعتبار تطور الاقتصاد المصرى، وإنما تستند على الأحداث السلبية على مستوى الاقتصادات الناشئة.



فى السياق ذاته، أبقت «المالية» قيمة المستهدف من طروحات الدين للأسبوع الجارى عند 37.5 مليار جنيه، منها 3.5 مليارات جنيه من السندات.



على صعيد إدارة السيولة، حصل «المركزى» على ودائع من البنوك المحلية بقيمة 188 مليار جنيه، فى مزادى الودائع المربوطة بالكوريدور والودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى.



وفى مزاد الودائع المرتبطة بالكوريدور، طرح «المركزى« مزادا بقيمة 130 مليار جنيه لأجل 56 يوما، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 133.8 مليار جنيه بفائدة تراوحت بين %17.25 و %17.29 ومتوسط %17.275، فيما وافق «المركزى» على اقتراض كامل القيمة بالعوائد نفسها المطلوبة تقريبا.



وفى مزاد الودائع الثابتة، طلب «المركزى» الحصول على 55 مليار جنيها لأجل 6 أيام، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 90.3 مليار جنيه من خلال 20 عرضا وافق «المركزى» على القيمة المطلوبة فقط بقيمة 55 مليار جنيه بفائدة %17.250.



ويستخدم «المركزى» أدوات السوق المفتوحة للتحكم فى السيولة بالأسواق، ضمن أدواته للسيطرة على التضخم من ناحية، وكذلك توظيف فائض السيولة لدى البنوك فى ظلِّ انخفاض معدلات الائتمان.



وقام «المركزى» بتعديل آلية عمل الودائع متغيرة العائد، لتصبح مرتبطة بسعر فائدة «الكوريدور»، لتتقاضى البنوك نسبة (Spread هامش فائدة ثابت) فوق سعر الإيداع بالبنك المركزى البالغ %17.75، وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة سيكون مرشحًا للصعود أو الهبوط، حسب تطور معدل الإيداع لدى «المركزى».



وتستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.



وأعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.



وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد، مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق «المالية« مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.