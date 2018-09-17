«أمان» تستهدف ضخ 80 مليون جنيه قروضاً بالربع الأخير

حازم مغازى الرئيس التنفيذى لشركة أمان



■ حازم مغازى: نخطط لتمويلات متناهية الصغر بقيمة 60 مليونا



أحمد على



تخطط شركة «أمان» لخدمات التقسيط لضخ قروض جديدة بقيمة 80 مليون جنيه خلال الربع الأخير من العام الجاري.



وكشف حازم مغازى، الرئيس التنفيذى بشركة «أمان» للخدمات المالية - الكيان الأم لشركة «أمان» لخدمات التقسيط، عن أن شركته ضخت نحو 70 مليون جنيه تمويلات فى خدمات البيع بالتقسيط منذ بداية العام.



وأضاف - فى تصريحات خاصة لـ «المال» - أن ذراع شركته للتقسيط يستهدف الوصول بتمويلاته الإجمالية إلى 150 مليون جنيه قبل نهاية العام الجارى، مشيرًا إلى إمتلاكها نحو 180 محلا تقدم خدمات البيع بالتقسيط.



وأوضح أن شركته تخطط لضخ قروض بقيمة 60 مليون جنيه، فى نشاط التمويل متناهى الصغر خلال الفترة المقبلة، عقب البدء الفعلى للنشاط.



يُذكر أن «أمان» - إحدى شركات مجموعة «راية» القابضة للاستثمارات المالية- كانت قد حصلت فى شهر مايو الماضى على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لتأسيس شركة «أمان» للتمويل متناهى الصغر، كأول شركة جديدة بعد صدور قانون تنظيم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.



ولفت «مغازى» إلى أن «أمان» تستهدف تمويل المشروعات التى تتراوح تكلفتها بين 4000 – 100 ألف جنيه، مؤكدًا أن الشركة ستمول كل المشروعات دون تحديد قطاعات معينة.



وأشار إلى أن «أمان» نجحت فى زيادة نقاط البيع الخاصة بها إلى 25 ألفا منتشرة على مستوى الجمهورية، عقب التوسع فى الإسكندرية و محافظات الصعيد، موضحًا أنها تسعى لزيادتها خلال الفترة المقبلة.



ويبلغ رأسمال شركة «أمان» نحو 50 مليون جنيه، وهى مملوكة بالكامل لشركة «راية القابضة» للاستثمارات المالية، والتى يبلغ رأسمالها نحو 630.6 مليون جنيه، موزعا على 126.1 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات، وتعمل فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونظم المعلومات ومراكز البيانات، ومراكز الاتصالات والتوزيع والبيع التجزئة وصيانة الأجهزة الإلكترونية، والدفع الإلكترونى، والتمويل متناهى الصغر و النقل و التصنيع الغذائى وإعادة تدوير البلاستيك والمطاعم.