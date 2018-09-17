إيجيبت تراست تفاوض الأحوال المدنية على تفعيل خدمات بوابة الحكومة الإلكترونية

وزارة التخطيط



محمود جمال



تتفاوض الشركة المصرية لخدمات التوقيع الإلكترونى - إيجيبت تراست، مع مصلحة الأحوال المدنية، ووزارة التخطيط والإصلاح الإدارى، على تفعيل خدمات بوابة الحكومة الإلكترونية باستخدام تكنولوجيا التوقيع الإلكترونى E-SIGNTURE.



وقال محمد كيوان، الرئيس التنفيذى للشركة، إن إيجيبت تراست تسعى لميكنة نماذج استخراج الوثائق الرسمية، ومنها بطاقات الرقم القومى، وشهادات الميلاد عبر شبكة الإنترنت والاعتماد على التوقيع الإلكترونى كآلية للحصول على الخدمة، إلى جانب إضافة خدمات أخرى جديدة، غير متاحة أونلاين على البوابة.



والتوقيع الإلكترونى E-signature، عبارة عن ملف رقمى صغير «شهادة رقمية«، يصدر عن إحدى الهيئات الحكومية أو الخاصة، مزودة بشريحة مخزن عليها معلومات عن هوية حاملها مثل الاسم، ورقم المسلسل، وتاريخ صدور الشهادة، ومكان استخراجها.



وأوضح كيوان فى تصريحات لـ «المال»، أن إستراتيجية الشركة تستهدف نشر تطبيقات التوقيع الإلكترونى داخل هيئات ووزارات الدولة، من أجل إتمام عملية التحول الرقمى، خاصة أنه توجد بنية تحتية مجهزة فنيا لذلك منذ عام 2009، وتقوم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات – إيتيدا، بإجراء مراجعات دورية على استعدادات الشركات، التى تنتظر إضافة تطبيقات وخدمات جديدة.



ورأى أن الوثائق الورقية أكثر عرضة للتزوير، ويمكن التحايل على مستندات البى دى إف، على سبيل المثال، باستخدام برامج الفوتوشوب، مقارنة بأداة التوقيع الإلكترونى التى توفر الجهد والوقت، وتضمن بيانات المستخدمين.



وأشار إلى أن تكلفة إصدار شهادة التوقيع للعميل تصل إلى 700 جنيه.



ولفت إلى أن «إيجيبت تراست» تعتزم زيادة حجم استثمارات العام الجديد بنسبة %25، من أجل زيادة سعة مركز بياناتها لمواجهة تزايد الطلب على خدمات التوقيع الإلكترونى.