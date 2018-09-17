الزيادة فى الواردات 3 أضعاف الصادرات خلال 7 شهور

أحمد شيحة 2



■ تأخر المساندة.. وحظر بعض الأسواق للمنتجات المصرية أبرز المعوقات

■ توقعات بنمو محدود فى فاتورة الاستيراد بنهاية العام



دعاء حسنى وعمر سالم



شهدت الواردات المصرية زيادة بنحو 5.059 مليار دولار، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجارى، لتسجل 38.156 مليار دولار، مقابل 33.097 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017، بارتفاع نسبته %15، فيما صعدت الصادرات بنحو 1.8 مليار دولار، مسجلة 14.89 مليار دولار، مقابل 13.025 مليار دولار بنسبة %13.8 خلال نفس الفترة من العام الماضى، وفقا لتقرير وزارة التجارة والصناعة الصادر أمس.



وكشف عدد من المصدرين أن زيادة الصادرات بنسبة طفيفة تقارب %14 يرجع لعدم صرف المساندة التصديرية، والحظر على بعض الصادرات المصرية من بعض الدول، بالإضافة إلى الحروب التجارية بين الدول العظمى، فيما قلل مستوردون من الأثر الإيجابى على الصادرات عقب قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، بسبب زيادة التكلفة فى ظل استيراد أغلب الخامات.



وأظهرت مؤشرات أداء التجارة الخارجية غير البترولية لمصر، خلال الفترة من يناير وحتى يوليو من العام الجارى، زيادة ملموسة فى معدلات التبادل التجارى بنحو %15، مقارنة بنفس الفترة من 2017، وسجلت 53.048 مليار دولار، مقابل 46.122 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وقال المهندس عمرو أبوفريخه، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن الصادرات المصرية لم ترتفع بشكل كبير لعدة أسباب، من ضمنها عدم صرف المساندة التصديرية للشركات والمصدرين منذ عام 2016، ما قلل من اهتمام البعض بالتصدير، بالإضافة إلى وجود مشاكل فنية وقرارات مستمرة تصدر من بعض الدول بخصوص المواصفات التصديرية.



وأشار إلى أن بعض الدول مثل السعودية، والسودان وغيرهما حظرت الصادرات المصرية، ما تسبب فى تراجع الصادرات.



وأوضح المهندس محمد شكرى، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أن قرارات حظر أو تحجيم الورادات ليست دائما فى صالح الاقتصاد، ولا توجد خطوات جادة لتشجيع الصناعة المصرية والتصدير.



وأضاف أن الصادرات شهدت ارتفاعاً محدوداً نتيجة لأخطاء مصدرين، أو جهل بعضهم بالمواصفات الجديدة، هو ما تسبب فى صدور قرارات حظر من عدة دول.



وأشار إلى أن تحجيم بعض الواردات خفض إنتاج مصانع، نظراً لعدم قدرتها على تسجيل وارداتها من الخام طبقاً للقرار 43، وبالتالى اتجهت للاكتفاء بالسوق المحلية.



وأرجع محمد رستم، سكرتير عام الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، ارتفاع الواردات إلى أن مصر دولة مستوردة بالأساس، ويزيد سكانها سنوياً بنحو 3 ملايين نسمة.



وأضاف أن أغلب الصادرات المصرية، تعتمد على مدخلات إنتاج وقطع غيار مستوردة، بنسبة تصل إلى %85 فى بعض الصناعات، موضحاً أن قطاع الزراعة يقوم باستيراد كميات كبيرة من البذور والأسمدة، وتوقع استمرار نمو الواردات والصادرات حتى نهاية العام الجاري.



وقال إن قرار تحرير سعر الصرف كان يهدف نظرياً لخدمة الصادرات، وإنعاش الاستثمارات، لكن الاعتماد على الخامات المستوردة أدى إلى زيادة تكلفة التصنيع.



وأضاف أن تجارب الدول الأخرى التى جربت خفض عملتها المحلية، مثل تركيا ولبنان، ودول بأمريكا الجنوبية شهدت وارداتها تراجعاً، ثم عادت لطبيعتها بعد فترة انتقالية.



وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة سابقاً، إن فاتورة الواردات لا يمكن أن تتناقص، لاعتماد مصر على الاستيراد بشكل أساسى.



وتوقع ثبات نمو الصادرات و الواردات بنهاية العام، خاصة أن جميع التعاقدات السنوية أبرمت بالفعل.