أودى تخطط لإنتاج 20 سيارة كهربائية بحلول 2025

مبيعات الشركة ترتفع 10.9% فى أغسطس



ويوضح الرسم التفاعلى التالى أكثر الدول مبيعًا لموديلات وطرازات أودى خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجارى :









شريف عيسى :أعلن إبرام سكوت، الرئيس التنفيذى المؤقت وعضو مجلس إدارة التسويق والمبيعات بشركة أودى AG، أحد أذرع فولكس فاجن جروب، عن نية الشركة إنتاج ما يقرب من 20 سيارة كهربائية بالكامل بحلول 2025.ومن المقرر أن تكشف اليوم، الإثنين، أودى العالمية النقاب عن أولى موديلاتها الكهربائية بالكامل e-Tron، والتابعة لفئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، خلال حفل سيقام في سان فرانسيسكو التابعة لولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.وفى سياق متصل، ارتفعت مبيعات أودى عاليمًا خلال أغسطس من هذا العام 10.9%، لتسجل 153 ألفًا، و900 سيارة، مقارنة بمبيعات نفس الشهر من العام الماضى، والتى قدرت بـ 138 ألفًا، و838 سيارة.وقال سكوت إن زيادة مبيعات الشركة جاء نتيجة تزايد الطلب عليها فى العديد من الأقاليم الأساسية، متوقعًا نمو مبيعات أودى بالتزامن مع قرب إطلاق أول سيارة كهربائية تحمل اسم العلامة التجارية الألمانية.وعلى مدار الشهور الثمانية الأولى من العام الجارى، قفزت مبيعات العلامة التجارية الفاخرة بـ 5.5%، لتسجل 1.27 مليون سيارة، مقابل 1.2 مليون وحدة تم تسليمها خلال نفس الفترة من العام الماضى.وقفزت مبيعات أودى بالأسواق الأوربية بنسبة ضعيفة للغاية خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس بـ 0.2%، لتسجل 579 ألف سيارة مباعة، مقابل 557 ألفًا، 552 وحدة تم بيعها خلال نفس الفترة من العام الماضى.ونمت مبيعات ألمانيا بـ 0.8% على مدار تلك الفترة لتسجل 211 ألفًا، و796 وحدة، فى حين قفزت مبيعات المملكة المتحدة بـ 1.1%، بإجمالى 110 ألفًا، و265 سيارة.وهوت مبيعات فرنسا من أودى خلال فترة الشهور التسعة الأولى من العام الجارى بـ 6.6%، لتسجل 38 ألفًا، و846 سيارة، كما انحدرت مبيعاتها فى إيطاليا بـ 3.5%، بإجمالى 44 ألفًا، و103 سيارة مباعة.ورصد التقرير تصدر إسبانيا قائمة الدول الأوربية الأعلى نموًا في مبيعاتها من العلامة التجارية بمعدل يصل إلى 12.9%، بإجمالى 148 ألفًا، و70 وحدة.وشهدت مبيعات أودى بالولايات المتحدة الأمريكية نموًا بـ 4.6%، لتسجل 148 ألفًا، و70 سيارة، خلال فترة الشهور الثمانية الأولى من العام الجارى.وتمكنت المكسيك من تحقيق نمو في مبيعاتها من العلامة التجارية خلال تلك الفترة بنسبة بلغت 5.8%، بإجمالى 9671 وحدة، فيما هوت مبيعات البرازيل بنسبة كبيرة وصلت إلى 7%، بإجمالى 5765 سيارة.أما عن مبيعات الصين فحققت أعلى معدل نمو فى العالم خلال تلك الفترة بنسبة بلغت 15.8%، بإجمالى 417 ألفًا، و234 سيارة.