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طاقة
«أفريقيا للطاقة الشمسية» تقتنص محطتين باستثمارات 20 مليون جنيه
الإثنين 17 سبتمبر 2018 09:58 ص
تشغيل السيارات بالطاقة الشمسية
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تشغيل السيارات بالطاقة الشمسية
■ بقدرة 1000 كيلووات لصالح فنادق بشرم الشيخ ومرسى علم
■ رئيس الشركة: الانتهاء من 4 مشروعات أخرى بوادى النطرون والفرافرة
عمر سالم
فازت شركة أفريقيا لخدمات الطاقة الشمسية، بمحطتين لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، بهدف الاعتماد عليها فى الإنارة.
كشف أحمد حمدى، رئيس الشركة فى تصريحات لـ«المـال»، أن المحطتين سيتم تنفيذهما لصالح فندقين: الأول فى مدينة شرم الشيخ والثانى فى مدينة مرسى علم، باستثمارات 20 مليون جنيه، مقسمة إلى 10 ملايين جنيه لكل محطة.
وقال إن الشركة تسعى لزيادة عدد المشروعات، وحجم الأعمال خلال الفترة المقبلة، والتوسع داخل السوق المحلية والإفريقية، موضحا أن تكلفة أقل محطة شمسية تبدأ من 250 ألف جنيه للمحطة الواحدة.
وأضاف حمدى أن المحطتين تصل إجمالى قدرتهما إلى ألف كيلووات، وسيتم تنفيذهما بنظام الخلايا الفوتوفولتية التى من خلالها تحول الطاقة الشمسية إلى كهربائية، باستخدام الألواح الشمسية، كما تستخدم بطاريات مصرية، وتركيب خلايا مستوردة من الصين، واستخدام أنفرتر من شركة ABB.
وأوضح أن الشركة تسعى حاليا إلى إنشاء وتنفيذ مجموعات شمسية لمحطات رى الأراضى والطلمبات، تستهدف بها مناطق فى الصعيد، ضمن مشروع الـ1.5 مليون فدان، التابعة لشركة الريف المصرى، لافتا إلى أن سعر المحطة الشمسية من تلك النوعية يصل إلى 800 ألف جنيه، لرى الأراضى بالطاقة الشمسية دون الطلمبة.
وأكد أن الشركة انتهت من تركيب وتنفيذ 4 محطات شمسية أخرى منها محطتين فى مدينة وادى النطرون بقدرة 115 كيلووات، ومحطتين بقدرة 150 كيلووات فى مدينة الفرافرة.
وأشار إلى أن المشروعات الأربعة ستُسْتَخدم لرى نحو ألف فدان ضمن مشروعات المليون ونصف المليون فدان، وتم تشغيلهما، وتنفيذهما باستخدام خلايا فوتوفولتية، واستيراد الألواح من شركة صن تك الصينية، وتركيب محولات فنلندية من تصنيع شركة abb واستخدام طلمبات أوروبية.
وأوضح الشركة تنفذ مشروعات شمسية فى السودان، والسعودية، وأوغندا، كما أن لها بعض المقرات فى تلك الدول، وتسعى لزيادة وجودها خارج مصر، والاستفادة من الخبرات وسابقة الأعمال، والتوسع فى المشروعات الأكبر من 500 كيلووات.
وأكد حمدى أن تحريك أسعار الكهرباء أسهم فى زيادة الطلب على المشروعات الشمسية، خاصة أنها تعد مستقبل الطاقات، فى ظلِّ إعلان الحكومة عن إلغاء الدعم عن الطاقة قريبًا، وزيادة أسعار الوقود عالميًّا.
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