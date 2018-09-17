ضغوط مرتقبة من مؤسسات الإعادة على سوق التأمين المصرية

حامد محمود



الشاذلى جمعة



تترقب سوق التأمين المصرية نتائج الاجتماع السنوى لشركات إعادة التأمين العالمية، الذى يعقد فى شهر أكتوبر المقبل بمدينة بادن الألمانية، لمناقشة الملفات المرتبطة باتفاقاتها مع أسواق التأمين التى تتعامل معها، والتحديات التى واجهتها وانعكست على نتائج أعمالها.



وتوقع حامد محمود، رئيس قطاع الشئون الفنية بشركة «مصر للتأمين التكافلى»، تشدد شركات الإعادة مع أسواق التأمين المباشرة، ومنها السوق المصرية، فى تجديد اتفاقياتها لعام 2019.



وأشار إلى أن التشدد -حسب توقعاته- سيقتصر على فروع بعينها، من أبرزها المخاطر المرتبطة بتأمينات الحريق والهندسى، لأسباب لها علاقة بضخامة التعويضات التى سددتها شركات الإعادة نتيجة الكوارث الطبيعية فى عدد من الدول، لافتا إلى أن تغطية الأخطار الطبيعية عادة ما يتم إصدارها فى صورة ملحق بوثيقة تأمين الحريق والهندسى، على الأقل فى مصر.



وتوقع أن تلجأ شركات الإعادة العالمية إلى تحميل شركات التأمين التى تتعامل معها على مستوى العالم فاتورة خسائرها من تعويضات الكوارث الطبيعية من خلال التشدد فى اتفاقيات إعادة التأمين، والضغط على شركات التأمين، ومنها المصرية لزيادة أسعار فرع الحريق، وقد تشمل الزيادات فرع التأمين الهندسى أيضا.



وأكد أن الخسائر الناجمة عن المخاطر الطبيعية تعود إلى تدنى أسعار التأمين على المخاطر الطبيعية، لافتا إلى أن أقساط التأمين ضد الأخطار الطبيعية لا تتناسب مع التعويضات المسددة لها، مشيرا إلى أن مصر تتعرض سنويا لمخاطر السيول، وهى من المخاطر الطبيعية.



وأوضح أن بعض شركات التأمين توفر التأمين ضد المخاطر الطبيعية مجانا مضافا على وثائق تأمينات الحريق أو الهندسى، مما قد يتسبب فى تكبد شركات التأمين المصرية تعويضات كبيرة فى حال وقوع مخاطر طبيعية.



وقالت بعض التقارير الصحفية العالمية إن السلطات الأمريكية قدرت الخسائر المتوقع أن تنجم عن إعصار «فلورانس»، الذى يضرب ولايتى شمال وجنوب كارولينا بنحو 170 مليار دولار.



ومن المتوقع أن يكون إعصار «فلورانس» الأكثر دمارا منذ أن ضرب إعصار «هوجو» ذلك الجزء من الساحل الشرقى عام 1989.