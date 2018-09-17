البنوك الكبرى تقود أرباح القطاع المصرفى للتراجع





■ 45.8 مليار الصافى بنهاية يونيو مقابل 47.4 مليار جنيه منتصف 2017

سيد بدرقادت البنوك الكبرى صافى الأرباح المجمعة للقطاع المصرفى للتراجع بنحو %3.3 فى النصف الأول من العام الجارى 2018، لتسجل 45.8 مليار جنيه، مقابل 47.4 مليار جنيه فى الفترة ذاتها من العام الماضى، تبعا لبيانات إحصائية أصدرها البنك المركزى المصرى، أمس.وأشارت البيانات إلى تراجع صافى أرباح أكبر 10 بنوك بالسوق المحلية بنسبة %12.2، مسجلة 33.4 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 38.7 مليار جنيه فى نهاية الشهر نفسه من 2017، وبلغ معدل التراجع %14.5 على أرباح أكبر 5 بنوك، مسجلة 28.12 مليار جنيه، مقابل 32.9 مليار جنيه، خلال فترة المقارنة.وتسيطر أكبر 5 بنوك على %61.2 من الربحية، و%64 من الأصول، وتصنف البنوك الكبرى حسب حصتها السوقية من أصول القطاع المصرفى، ويتصدرها الأهلى، ومصر، والقاهرة، والإسكندرية، والتجارى الدولى، والعربى الأفريقى الدولى، وقطر الوطنى، وSAIB.وأظهرت البيانات انخفاض صافى العائد على مستوى القطاع %12.5 خلال العام إلى 78.6 مليار جنيه، بينما انخفض لأكبر 10 بنوك بنسبة %20.9 إلى 54.713 مليار جنيه، وهبط على مستوى أكبر 5 بنوك بنسبة %24.8، إلى 45.6 مليار جنيه.وأرجع محمد عبد العال، الخبير المصرفى، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، انخفاض أرباح البنوك إلى 3 أسباب، أولها انخفاض الهامش بين الفائدة المدينة والدائنة، فى ظل ارتفاع فائدة الودائع خاصة لدى البنوك الحكومية الكبرى، لتتجاوز تكلفتها %20، إلى جانب استمرار فائدة الائتمان عند معدلات منخفضة.السبب الثانى هو المنافسة القوية على منح الائتمان، وقيام بعض البنوك بخفض عمولات الإقراض لزيادة عمليات التمويل، وهو ما انعكس على إيرادات النشاط بشكل كبير، رغم ارتفاع حجم القروض الممنوحة.والسبب الثالث يكمن فى زيادة المصروفات الإدارية، نتيجة لتوسعات البنوك، وقيامها بشراء أراض لمقاراتها بالعاصمة الإدارية.وأشار البنك المركزى فى تقريره إلى ارتفاع أرصدة الإقراض والخصم للعملاء لتسجل 1.63 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 1.426 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق عليه، بارتفاع %14.2، وفى ذات الوقت زادت الودائع بنسبة %17.4 لتصل إلى 3.553 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 3.027 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق عليه.وحافظت أكبر 10 بنوك على نسبتها بإجمالى القروض والودائع، لتستحوذ على %69.9 من القروض بقيمة 1.136 تريليون جنيه، ونحو %74 من الودائع بقيمة 2.617 تريليون جنيه، بينما تستحوذ البنوك الخمسة الكبار على نحو %61 من القروض، و%63 من الودائع بقيمة 993.9 و2224.4 مليار جنيه على التوالى.وأظهرت التقارير ارتفاع المركز المالى الإجمالى للقطاع المصرفى ليسجل 5.08 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 4.421 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق عليه، بزيادة %15 تقريبًا، يستحوذ على %74.5 منها أكبر 10 بنوك بقيمة 3.788 تريليون جنيه، بينما استأثرت أكبر 5 بنوك على نحو %64 بقيمة 3.249 تريليون جنيه.وجاءت معظم الزيادة على مستوى الأصول من ارتفاع الأرصدة التى سجلت 1.165 تريليون جنيه، مقابل 876.5 مليار جنيه، بارتفاع %33 تقريبًا، إلى جانب ارتفاع أرصدة الإقراض والخصم بنسبة %14.2، والأوراق المالية واستثمارات أذون الخزانة بنسبة %9.3، إلى 1.68 تريليون جنيه، بينما تراجعت أرصدة استثماراتها بالخارج بنسبة %11.8، إلى 250.4 مليار جنيه بنهاية يونيو.