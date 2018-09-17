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استثمار
«السويدى» تتفاوض لإنشاء أول شركة مرافق فى «قناة السويس»
الإثنين 17 سبتمبر 2018 09:39 ص
سفينة في قناة السويس
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أحمد عاشور
تتفاوض مجموعة «السويدى» على إنشاء أول شركة مرافق فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالشراكة مع شركة التنمية الرئيسية التابعة للهيئة الاقتصادية.
وقالت مصادر مطلعة لـ«المال» أنه جار مراجعة العقود النهائية لتأسيس الشركة الجديدة، والاتفاق على نسب المساهمين بين «السويدى» و«التنمية الرئيسية» بحيث يتولى الكيان الجديد توفير خدمات المرافق داخل المنطقة.
وتنص المادة 16 من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاتها بالقانون رقم 27 لسنة 2015 على أن الهيئة الاقتصادية لها أن تشترك فى تأسيس شركة «تنمية» رئيسية، أو أكثر أو أن ترخص للغير فى تأسيسها للقيام بأعمال تطوير المنطقة أو المناطق التابعة لها حسب القواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وتنص المادة 17 من القانون على أن تتولى الهيئة تنفيذ وإدارة البنية الأساسية الداخلية للمنطقة أو المناطق التابعة لها، ولمجلس إدارة الهيئة أن يعهد لشركة تنمية رئيسية أو أكثر بتنفيذ أو إدارة البنية الأساسية الداخلية للمنطقة أو المناطق التابعة لها أو جزء منها، كما يجوز له أن يعهد إليها بالترويج للمنطقة أو المناطق التابعة لها، والعمل على جذب المستثمرين إليها.
وكانت مصادر مطلعة، كشفت لـ« المال» فى وقت سابق، أنه جار التفاوض مع مجموعة «السويدى«، لتنمية وتطوير 10 ملايين متر مربع فى منطقة العين السخنة.
وأضافت أن هناك اتجاها لتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية للعمل بالمنطقة الاقتصادية، بعد نجاح التعاقد مع تحالف «بولاريس – أرضك» لتولى تطوير 5 ملايين متر مربع، وتفعيل عقد شركة «كربون» لإقامة أكبر مجمع للبتروكيماويات فى العين السخنة.
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