لعنة التلاعبات تصيب البورصة بهبوط حاد

البورصة المصرية



■ اللون الأحمر يضرب 135 سهمًا مقيدًا.. و8 أسهم تنجو من فخ التراجعات

■ محللون: 14500 و14200 أقرب نقاط الدعم والارتدادة مرهونة بالسيولة

■ تأخر طروحات الدولة وأزمة الأسواق الناشئة عوامل أسهمت فى الانخفاض



مصطفى طلعت



تكبدت البورصة المصرية خسائر كبيرة، خلال جلسة تعاملات أمس الأحد، وتراجع مؤشرها الرئيسى «EGX30» بنسبة %3.6، تمثل أعلى معدل هبوط يومى خلال 20 شهرًا، منذ يناير 2017»، وصل بها المؤشر إلى أدنى مستوى منذ شهر فبراير الماضى مسجلاً 14755 نقطة.



جاءت هذه التحركات كرد سريع وقوى على بعض التطورات التى شهدتها الساحة المالية، مؤخرًا، وعلى رأسها القبض على بعض رجال الأعمال فى قضية بيع البنك الوطنى المصرى لبنك الكويت الوطنى - والمعروفة إعلاميًّا بقضية «التلاعب فى البورصة»، والتى تعود تفاصيلها لسنوات بعيدة.



وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح، قد أجلت محاكمة علاء وحمال مبارك نجلى الرئيس الأسبق، وآخرين فى القضية، لجلسة 20 أكتوبر المقبل، مع إعلانها أمس الأول، التحفظ على كل من جمال وعلاء مبارك، وياسر الملوانى، وحسن هيكل.



ويرى خبراء ومحللون أن قضية التلاعب امتدت لعنتها إلى أسهم السوق ليغيب المشترى عن تنفيذ أى عمليات شرائية لحين اتضاح الرؤية ومصير الشخصيات التى تم حبسها على ذمة القضية.



وقال الخبراء إن قضية التلاعب لم تكن السبب الوحيد لهبوط السوق إذ إن هناك بعض العوامل الخارجية التى كان لها دور كبير وعلى رأسها ما يحدث فى الأسواق الناشئة وخروج الأجانب منها، فضلًا عن الغموض الذى يشمل برنامج الطروحات الحكومية ومواعيد الطرح.



وتوقع المحللون استمرار السوق بتحركاتها الهابطة على المدى القصير لاختبار مستويات 14500 و14200 نقطة «أقرب مستويات دعم»، لحين عودة القوى الشرائية مرة أخرى وظهور بعض المحفزات.



وأظهرت بيانات البورصة، هبوطًا جماعيًّا للمؤشرات، فتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة %1.23 إلى 733 نقطة، و«EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة %1.87 ليسجل 1864 نقطة.



وضرب اللون الأحمر الأوراق المالية المقيدة باستثناء 8 أسهم فقط، تمكنت من النجاة من أثر الذعر والتراجعات القوية، ضمت أسهم صغيرة ومتوسطة ببورصة النيل، والتى تتسم فى الغالب بضعف تداولاتها، وبالتالى لم يكن لها تأثير على تحركات السوق.



وتراجعت أسهم القلعة للاستشارات المالية، وجلوبال تيلكوم القابضة، ومجموعة طلعت مصطفى، وأوراسكوم للاستثمار، والمجموعة المالية هيرميس القابضة، ومدينة نصر للإسكان، ومصر الجديدة للإسكان، والسويدى إليكتريك، والبنك التجارى الدولى، وبالم هيلز، وعامر جروب بنسب تراوحت ما بين 2 و%9 تقريبًا.



وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 633 مليون جنيه تقريبًا، وسيطر اللون الأحمر على معظمها، وصعدت 8 أسهم فقط من إجمالى 180 سهمًا متداولاً، بينما هبط 135 سهمًا وبقى 37 دون تغيير.



واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية والأفراد العرب والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 12.8 مليون جنيه، و12.5 مليون جنيه، و17 مليون جنيه، و850 ألف جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للشراء بصافى 6.5 و 36.6 مليون جنيه على التوالى.



وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «نعيم» للوساطة فى الأوراق المالية، إن السوق كسر مستوى دعماً مهماً عند 15000 و15100 نقطة وسط غياب تام للقوى الشرائية؛ ما جعل الأجواء السلبية تخيم على التداولات.



وأضاف «النمر» أن السوق يختبر مستويات دعم قوية عند 14450 و14500 نقطة، ومستهدف عند 14200 نقطة، مشترطًا أى ارتدادة لأعلى بارتفاع معدلات السيولة، لمعاودته الصعود.



وأوضح أن الأسهم الكبيرة أصيبت بتراجعات حادة باستثناء سهم الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك« الذى شهد بعض الأخبار الإيجابية، وهى تعيينها لبنك الاستثمار «إتش إس بى سي» كمستشار لترويج طرح حصة إضافية من الشركة ضمن برنامج الطروحات، فى حين تراجع سهم الشرقية للدخان %9.



وقال سامح غريب، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «الجذور» لتداول الأوراق المالية، إن الأجواء السلبية خيمت على تداولات جلسة أمس؛ نتيجة ظهور مستجدات فى قضايا التلاعب فى البورصة.



وأكد أن السوق دخلت فى اتجاه هابط على المدى القصير بعد كسره لمستوى الدعم المهم عند 15000 نقطة، وذلك لحين ظهور أى محفزات جديدة، مشيرًا إلى أن السوق سجلت أعلى معدل هبوط يومى منذ شهر يناير 2017، وهى أسوأ جلساته منذ تحرير سعر الصرف نوفمبر 2016.