BMW تخطط لبيع 140 ألف سيارة كهربائية بنهاية العام

شريف عيسى



واصلت مبيعات بي إم دبليو الكهربائية نموها خلال أغسطس بمعدل بلغ 62.3%، بعد أن استطاعت تسليم 11 ألفًا، و669 سيارة، مقابل 7190 سيارة تم بيعها خلال نفس الشهر من العام الماضى.



وتمكنت مجموعة بي إم دبليو الكهربائية من تحقيق طفرة فى أدائها خلال فترة الشهور الثمانية الأولى من العام الجارى بنسبة وصلت إلى 43.3%، بإجمالى 82 ألفا، و977 سيارة، مقارنة بحجم مبيعاتها خلال نفس الفترة من العام الماضى والتى قدرت بنحو 57 ألفا، و904 سيارة.



وارتفعت مبيعات بي إم دبليو جروب خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجارى 1.6%، بإجمالى 1,6 مليون سيارة، مقابل 1,57 مليون وحدة تم تسليمها خلال نفس الفترة من العام الماضى.



وسجلت مبيعات المجموعة والتى تضم العلامة الرئيسية بي إم دبليو، ومينى، وبي إم دبليو الكهربائية، وبي إم دبليو للدرجات البخارية نموا بمعدل 2.1%، خلال أغسطس بعد أن تمكنت من بيع 173,5 ألف سيارة.



ونمت مبيعات العلامة التجارية "بي إم دبليو" على مدار الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس من 2018 بنسبة 2%، بإجمالى 1,37 مليون سيارة، مقابل 1,34 مليون سيارة تم بيعها خلال نفس الفترة من العام الماضى.



وشهدت مبيعات العلامة الألمانية خلال شهر أغسطس صعودًا بنسبة 3.2%، بإجمالى 151 ألفًا، و663 سيارة، مقارنة بمبيعات نفس الشهر من العام المنصرم والتى قدرت بنحو 146 ألفًا، و960 وحدة.



وتصدرت الفئة الخامسة الجديدة كليًا قائمة طرازات العلامة التجارية الأعلى مبيعًا خلال أغسطس بعد أن تمكنت من بيع 27 ألفًا، و715 سيارة، بنمو بلغ 13.9% عن العام الماضى.



واستحوذت موديلات X والمنتمية لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV على حصة 37.7% من مبيعات بى إم دابليو خلال أغسطس، بإجمالى 57 ألفًا، و129سيارة، بنمو بلغ 14.3%.



وكانت BMW X3 أكثر الطرازات مبيعا فى تلك الفئة بعد أن سلمت 17 ألفًا، و447 سيارة خلال أغسطس، بنمو 73.3%.



أما عن العلامة MINI، شهدت مبيعات تراجعا خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجارى بنسبة 0.7%، بإجمالى 229 ألفًَا، و204 وحدة، مقابل 230 ألفًا، و820 سيارة تم بيعها خلال العام الماضى.



وتصاعدت وتيرة انخفاض مبيعات MINI خلال أغسطس لتصل إلى 5.3%، بإجمالى 21 ألفا، و529 سيارة.



وهبطت مبيعات بي إم دبليو للدرجات البخارية خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجارى 0.9%، بإجمالى 112 ألفًا، و669 وحدة، على الرغم من نمو أداءها خلال أغسطس بنسبة 3.1%، بعد أن تمكنت من تسليم 10 آلاف، و830 وحدة.



ويوضح الجراف التفاعلى التالى حجم مبيعات عدد من البلدان والأقاليم حول العالم من طرازات بى إم دابليو جروب خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس:



