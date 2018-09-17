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سيـــاســة
برلمانية المحافظين تعرض الوساطة لحل أزمة انقسامات الوفد
الإثنين 17 سبتمبر 2018 02:24 ص
حزب المحافظين
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حزب المحافظين
ياسمين فواز:
أعلنت النائبة هالة أبو السعد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين عن وساطة لحل أزمة حزب الوفد مع النائبين الدكتور محمد فؤاد والمهندس أحمد السجيني في مبادرة تهدف الي تقريب وجهات النظر بين الاطراف.
وأضافت أبو السعد في بيان لها منذ قليل ، أنه ينبغي أن يحاول الجميع التوسط من اجل الوصول الي حل يكون قوامه الأول اعلاء مصلحة حزب الوفد بغض النظر عن أي شيء آخر ،مؤكده أن حزبي الوفد والمحافظين لطالما اشتركا سويا في عدد من ورش العمل الناجحة علي مدار الفترة الماضية.
وأوضحت أبو السعد أن ما يحدث حاليا من انقسام قد يضر بالتجربة الحزبية كلها في مصر وهو الأمر الذي يحتم علي الجميع ، التهدئة الكاملة والوصول الي حل سريع يتناسب مع الحزب العريق.
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