برلمانية المحافظين تعرض الوساطة لحل أزمة انقسامات الوفد

ياسمين فواز:



وأضافت أبو السعد في بيان لها منذ قليل ، أنه ينبغي أن يحاول الجميع التوسط من اجل الوصول الي حل يكون قوامه الأول اعلاء مصلحة حزب الوفد بغض النظر عن أي شيء آخر ،مؤكده أن حزبي الوفد والمحافظين لطالما اشتركا سويا في عدد من ورش العمل الناجحة علي مدار الفترة الماضية.