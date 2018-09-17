تامر عاشور يحيي حفلا غنائيا بالمحلة قبل ألبومه الجديد

أحمد حمدي:



ويحضر الحفل جمهور كبير والتراس تامر عاشور أيضا من محافظات مصر.

يأتي الحفل تمهيدا لطرح تامر ألبومه الغنائي الجديد خيالي الذي يستعد له بالتعاون مع المنتج محسن جابر وشركة مزيكا.

كما يستعد عاشور لتصوير أكثر من أغنية بطريقة فيديو كليب من ألبومه سيتم عرضها على القنوات الفضائية مع ألبومه الجديد.