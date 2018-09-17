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ثقافة وفنون
تامر عاشور يحيي حفلا غنائيا بالمحلة قبل ألبومه الجديد
الإثنين 17 سبتمبر 2018 02:05 ص
النجم تامر عاشور
أخر الأخبار
النجم تامر عاشور
أحمد حمدي:
يستعد النجم تامر عاشور لاحياء حفل غنائي كبير الايام القادمة بنادي غزل المحلة الجمعة 12 أكتوبر القادم.
ويحضر الحفل جمهور كبير والتراس تامر عاشور أيضا من محافظات مصر.
يأتي الحفل تمهيدا لطرح تامر ألبومه الغنائي الجديد خيالي الذي يستعد له بالتعاون مع المنتج محسن جابر وشركة مزيكا.
كما يستعد عاشور لتصوير أكثر من أغنية بطريقة فيديو كليب من ألبومه سيتم عرضها على القنوات الفضائية مع ألبومه الجديد.
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