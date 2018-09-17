EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
رئيس القابضة للمياه يعلن جاهزية الشركة لمواجهة موسم الأمطار
الإثنين 17 سبتمبر 2018 01:51 ص
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية
350 مليون جنيه لإعادة تأهيل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح
متحدث جديد للقابضة لمياه الشرب والصرف الصحى
مدبولى: تنفيذ 11 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحى بالإسكندرية
مدبولي: افتتاح 21 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحى.. نهاية الشهر
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى
المال - خاص:
أكد مهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، على جاهزية الشركات التابعة لمواجهة موسم الامطار ورفع درجات الاستعداد طبقا لتعليمات معالى الدكتور رئيس مجلس الوزراء.
وشدد، فى اجتماع اللجنة التنسيقية لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، علي مراقبة جودة انتاج مياه الشرب من المحطات وحتى وصولها للمواطن، والمراجعة الدورية والمستمرة لمنظومة الجودة، ورفع العينات لضمان سلامة ومأمونية المياه.
كما اكد على ضرورة مراجعة الشروط والمواصفات اللازمة لتوليد الطاقة من مخلفات الصرف الصحى (الحمأة) مشيرا إلى نجاح شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفرالشيخ فى توليد الطاقة الكهربائية وسماد عضوى عالى الجودة من محطة معالجة الصرف الصحى بسخا.
ووجه، رسلان، رؤساء شركات المياه بضرورة انتظام المرور علي محطات مياه الشرب والصرف الصحى ومتابعة إجراءات التشغيل والصيانة واتباع اجراءات السلامة والصحة المهنية.وأشار إلى أهمية التواصل مع المواطنين وسرعة الاستجابة لمطالبهم، والتنسيق مع السادة المحافظين والوزارات المعنية والسادة أعضاء مجلس النواب ووسائل الإعلام فيما يتعلق بمشاكل المواطنين.واضاف، أنه جارى التوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع في جميع الاجهزة والمصالح الحكومية لتقليل الفاقد والحد من اهدار على المياه.وتابع رسلان، أن قياسات الفاقد من المياه في الشبكات علي مستوي الجمهورية أمر حتمى، وتحديد مواطن الضعف بالشبكات وادراجها ضمن خطط الاحلال والتجديد.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا