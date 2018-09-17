رئيس القابضة للمياه يعلن جاهزية الشركة لمواجهة موسم الأمطار

المال - خاص:





أكد مهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، على جاهزية الشركات التابعة لمواجهة موسم الامطار ورفع درجات الاستعداد طبقا لتعليمات معالى الدكتور رئيس مجلس الوزراء.





وشدد، فى اجتماع اللجنة التنسيقية لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، علي مراقبة جودة انتاج مياه الشرب من المحطات وحتى وصولها للمواطن، والمراجعة الدورية والمستمرة لمنظومة الجودة، ورفع العينات لضمان سلامة ومأمونية المياه.





كما اكد على ضرورة مراجعة الشروط والمواصفات اللازمة لتوليد الطاقة من مخلفات الصرف الصحى (الحمأة) مشيرا إلى نجاح شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفرالشيخ فى توليد الطاقة الكهربائية وسماد عضوى عالى الجودة من محطة معالجة الصرف الصحى بسخا.



