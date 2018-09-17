رسالة من السيسي للرئيس النيجيري

سمر السيد:





صرح السفير عاصم حنفي سفير مصر في نيجيريا بأن المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية قام بزيارة إلى العاصمة النيجيرية أبوجا خلال الفترة من 11 إلى 14 سبتمبر الجاري 2018، في إطار الجولة الأفريقية التي تضمنت كل من الجابون ونيجيريا.





وأوضح سفير مصر في نيجيريا في بيان صحفي، أن المهندس شريف إسماعيل التقى أثناء الزيارة مع الرئيس النيجيري محمد بوهاري نقل خلالها تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وقام بتسلمي رسالة له ركزت على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات، وبما يتجاوب مع تطلعات الشعبين الصديقين في تحقيق الاستقرار والتنمية، بالإضافة إلى استعداد مصر لتوفير خبرتها لتلبية الاحتياجات النيجيرية لا سيما في البنية التحتية، خاصة بعد نجاح العديد من الشركات المصرية على مدار السنوات المضية في نيجيريا وأفريقيا بشكل عام في هذا المجال، فضلاً عن استعداد مصر للتعاون مع الجانب النيجيري في العديد من المجالات المختلفة وبشكل خاص في مجالي الصحة والزراعة.





وأضاف السفير " حنفي "، أن مساعد االرئيس جدد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقيام الرئيس النيجيري بزيارة رسمية إلى مصر بصحبة وفد من كبار رجال الدولة والأعمال النيجيريين لبحث فرص الاستثمار في مصر واطلاعهم على الفرص الاستثمارية المتاحة،





أكد على الأهمية التي يوليها الرئيس السيسي لتلبية الرئيس النيجيري دعوته للمشاركة النسخة الثانية من منتدى شباب العالم الذي سينعقد في الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر 2018 بمدينة شرم الشيخ، وأيضاً المشاركة في المعرض التجاري الأفريقي والذي سينعقد لأول مرة خلال الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر 2018 بالقاهرة.





واختتم سفير مصر في نيجيريا تصريحاته مشيراً إلى أن مساعد الرئيس التقى بوزير خارجية نيجيريا حيث بحث سُبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، خاصة مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال عام 2019.



