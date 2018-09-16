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سيـــاســة
إعلام النواب: نقل بعض موظفي ماسبيرو للمحليات ضمن خطة تطويره
الأحد 16 سبتمبر 2018 11:03 م
ماسبيرو
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ياسمين فواز
أكد أعضاء بلجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب أن خطة إعادة هيكله "ماسبيرو" يبقى على تطبيقها عامان فقط، مشددين على أن الخطة التفصيلية لم يتم عرضها على المجلس حتى الآن ولكن أحد خطوطها العريضة ترتكز على دمج القنوات الإقليمية وتمويلها بعيدا عن ماسبيرو.
وبحسب تقرير سابق للجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، خلال العام المالي الجاري، فالهيئة الوطنية للإعلام- اتحاد الإذاعة والتليفزيون (ماسبيرو)- هي أكبر هيئة ستتكبد خسائر مالية خلال العام.
ووفقًا للنائب جلال عوارة وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب في تصريحاته لـ"المال" فإن هيكلة ماسبيرو أهم ركائزها هي إعادة القنوات الإقليمية إلى دورها في إرسال ما تذيعه من مواد في الإقليم المسئولة عنه، والتعمق في الموضوعات التي تخص الشأن المحلى في كل منطقة أو محافظة تغطيها إعلاميا، مضيفا أن تمويل تلك القنوات سيكون بعيدا عن الميزانية المخصصة لماسبيرو ولكن تبعا للمحليات.
وأوضح عواره أن الإشراف الفني على تلك القنوات سيظل قائما من قبل ماسبيرو، مشيرا إلى وجود مقترح مازال قيد البحث يتضمن تخصيص جزء من موازنة كل محافظة تدخل ضمن الإطار الإقليمي لتلك القنوات كحصة من موازنة المحافظة لدعم القناة الإقليمية التي تدخل في إطارها.
ويقول التقرير الذي أعدته اللجنة عن موازنة الهيئات الاقتصادية، إلى أن الهيئة الوطنية للإعلام تتوقع تحقيق خسائر بقيمة 5.86 مليار جنيه، خلال العام المالي 2017- 2018.
من جانبها، أكدت النائبة جليلة عثمان عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب أن الوزيرة أكدت أن الدولة لن تبدأ فى عمليه تطوير ماسبيرو قبل مرور ثلاث سنوات، وبالفعل مرَّ منها عام واحد فقط، مضيفة أن الوزيرة شرحت الخطوط العريضة لإعادة الهيكلة، والتى تقوم على دمج القنوات المحليه معا.
وأوضحت عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب فى تصريحاتها لـ"المال" أن القنوات المحلية من المقرر لها أن تتبع المحليات وليس ماسبيرو، لافتة إلى أن العاملين فى تلك القنوات لن يتم المساس بهم أو بمستحقاتهم المالية، بل سيحصلون عليها بالكامل وبنفس المكانة الوظيفية فى الجهة الجديدة.
وعانى اتحاد الإذاعة والتلفزيون العام الماضي من تأخر في صرف رواتب موظفيه، وهو ما دفع العاملين للشكوى، ولم تنتهِ الأزمة إلا بعد أن قررت وزارة المالية صرف إتاحة مالية عاجلة لحل الأزمة.
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