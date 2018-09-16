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نقل وملاحة
الأكاديمية البحرية تناقش مبادرة طريق الحرير.. غدًا
الأحد 16 سبتمبر 2018 10:42 م
الأكاديمية البحرية
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الأكاديمية البحرية
أمانى العزازي
تعقد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، غدا الاثنين، منتدى أثر طريق الحرير والفرص الاستثمارية التى تتيحها بين مصر والصين،
وذلك بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل المصري، والفريق مهاب مميش رئيس الهيئتين الاقتصادية وقناة السويس.
يناقش المؤتمر على مدار يومين مبادرة الصين طريق واحد.. حزام واحد، بحضور سفراء إيطاليا والصين ولفيف من قيادات العمل الملاحى والمستثمرين ورجال الأعمال ورؤساء اتحادات غرف الملاحة المصرية والعربية.
يهدف المنتدى إلى مناقشة سبل استفادة الدول العربية من طريق الحرير، ويستعرض رؤى الدول العربية والتوقعات المستقبلية للمبادرة فى زيادة حجم التجارة البحرية.
كما يعقد فى نهاية جلسات المؤتمر المنتدى المصري الإيطالى لمناقشة حجم باستثمارات إيطالية بالموانئ المصرية وقناة السويس وسبل تعظيمها.
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