EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
عقـــارات
رجال الأعمال: 18 مليار دولار عوائد بعض الدول من تصدير العقار
الأحد 16 سبتمبر 2018 10:32 م
العقارات
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
شريف حليو: نستهدف تصدير العقار وعقد شراكات إستراتيجية مع الإمارات والأردن
10 اقتراحات لبناء وحدات ملائمة للمصريين وتنشيط تصدير العقار
سالم الكعبى: دعم مصر لتصدير العقارات يعزز نجاح المعارض الخارجي
المطورون: القرارات الحكومية نقلة فى تصدير العقارات واستثمارات مرتقبة فى مختلف القطاعات
العقارات
محمود زكي
طالب جمعية رجال الأعمال والجمعية المصرية للتقييم وضع الآلية والمنظومة الكاملة لبدء تصدير العقار من مصر لما لها من ميزة نسبية تضمن المنافسة مع الدول المصدرة، ومنها السعودية والدول العربية المجاورة، حيث إن تصدير العقار في بعض دول العالم يحقق عوائد تتراوح بين 17 و 18 مليار دولار.
وأوضحوا أنه يجب العمل العمل على إنشاء صندوق مالي ضد المخاطر يتم تمويله من أرباح الشركات العقارية.
وأضافوا خلال اجتماعهم بضرورة العمل على وضع آليات البدء في تفعيل قانون التمويل العقاري، والعمل على تحويل استثمارات الدولة للأنشطة الصناعية والزراعية، وكذلك الإسكان الاقتصادي والمتوسط فقط وترك القطاع الخاص يمارس عمله الأساسي في الاستثمار العقاري.
وأشاروا إلى أنه يجب تسهيل إجراءات تسجيل العقارات، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات استخراج التراخيص.
ولفتوا إلى ضرورة تنظيم سوق العقارات في مصر بحيث يتم دراسة تشكيل لجنة ثلاثية تضم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ولجنة الإسكان بالبرلمان ومجتمع الأعمال المعنية لتنظيم عملية طرح الأراضي للاستثمار العقاري.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا