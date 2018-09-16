المركزي: تحسن ملحوظ بنسبة توظيف القروض إلى الودائع خلال الربع الثاني





أحمد الدسوقى

قال البنك المركزى المصرى إن نسبة توظيف القروض إلى الودائع تحسنت بشكل ملحوظ خلال النصف الثانى من 2018، لترتفع إلى 45.9% نهاية يونيو الماضى، مقابل 44.7% نهاية مارس الماضى.وأضاف المركزى فى تقرير صدر عنه اليوم إلى أن نسبة التوظيف بالعملة المحلية ارتفعت إلى 39.1% بنهاية يونيو الماضى، مقابل 37.5% مارس الماضى بينما انخفضت نسبة التوظيف بالعملة الأجنبية إلى 68.4% مقابل 68.5 خلال الفترة ذاتها.ولفت إلى أن الديون المتعثرة بالقطاع المصرفى تراجعت إلى 4.3% نهاية يونيو الماضى مقابل 4.5% في مارس الماضى، فيما انخفضت نسبة مخصصات القروض إلى القروض غير المنتظمة خلال الربع الثانى لتصل إلى 98.1% مقابل 98.2% خلال نفس الفترة.وعلى مستوى كفاية رأسمال، تراجعت القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر لتسجل 15.6% في نهاية يونيو، مقابل 15.7% في مارس الماضى.