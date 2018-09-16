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المركزي: تحسن ملحوظ بنسبة توظيف القروض إلى الودائع خلال الربع الثاني
الأحد 16 سبتمبر 2018 10:19 م
البنك المركزي المصري
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البنك المركزي المصري
39.1 % نسب توظيف فى العملة المحلية و68.4% فى الأجنبية
الديون المتعثرة بالقطاع المصرفى تتراجع إلى 4.3%
أحمد الدسوقى
قال البنك المركزى المصرى إن نسبة توظيف القروض إلى الودائع تحسنت بشكل ملحوظ خلال النصف الثانى من 2018، لترتفع إلى 45.9% نهاية يونيو الماضى، مقابل 44.7% نهاية مارس الماضى.
وأضاف المركزى فى تقرير صدر عنه اليوم إلى أن نسبة التوظيف بالعملة المحلية ارتفعت إلى 39.1% بنهاية يونيو الماضى، مقابل 37.5% مارس الماضى بينما انخفضت نسبة التوظيف بالعملة الأجنبية إلى 68.4% مقابل 68.5 خلال الفترة ذاتها.
ولفت إلى أن الديون المتعثرة بالقطاع المصرفى تراجعت إلى 4.3% نهاية يونيو الماضى مقابل 4.5% في مارس الماضى، فيما انخفضت نسبة مخصصات القروض إلى القروض غير المنتظمة خلال الربع الثانى لتصل إلى 98.1% مقابل 98.2% خلال نفس الفترة.
وعلى مستوى كفاية رأسمال، تراجعت القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر لتسجل 15.6% في نهاية يونيو، مقابل 15.7% في مارس الماضى.
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