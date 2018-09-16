مصطفى بكري: تطوير ماسبيرو يشمل تفتيت قطاعاته ونقلها لشركات

النائب مصطفى بكري

- الخطة تفتح باب المعاش المبكر أمام الموظفين في ماسبيرو



ياسمين فواز



قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن هناك حالة من الجدل بشأن ما تردد عن خطة إعادة هيكلة ماسبيرو، مشيرًا إلى أن الخطة تخلو من إعادة تطوير المحتوى، وتعتمد على استحداث كيانات أخرى جديدة تكون بديلة عن القطاعات الحالية، ودمج العاملين في القطاعات المختلفة.



وأضاف في تصريحات اليوم أن الخطة تفتح باب المعاش المبكر أمام الموظفين في ماسبيرو، وهو ما يرفضونه، كما أن الخطة تنظر للأرباح وتحويل ماسبيرو من القطاع الخدمي إلى استثماري مربح، وتقليص عدد الوحدات الإدارية التي تبلغ 1588 وحدة إدارية إلى 269 وحدة فقط.



وتابع: "تعتمد التقسيمة الجديدة على دمج وسيتم القضاء نهائيًا على قطاعات بأكملها وهي قطاعات حيوية وتنتقل إلى كيانات أخرى سيتم تأسيسها خلال الفترة المقبلة"، لافتا إلى أن الخطة تعتمد أيضًا على تفتيت قطاعات ماسبيرو إلى شركات استثمارية يكون تأسيسها مبني على خطة ربحية ترفع الخسائر عن باقي قطاعات الإعلام بماسبيرو.



وأشار بكرى إلى أن معلومات تتردد عن إلغاء قطاع الإنتاج واستبداله بشركة وليدة، وإيضًا قطاع الإذاعة سيتم استبدالة بشركة للخدمات الإذاعية تكون مهمتها تسويق وبيع الخدمات الهندسية والإذاعية، بالإضافة إلى تأجير سيارات البث الإذاعي الخارجي، منوها إلى أن سيتم إنشاء شركة جديدة تضم قطاعات التلفزيون المختلفة.

