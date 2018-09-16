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17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

لايف

آل شيخ عن إقالته: إشاعات .. والراحة حلوة برضو لو حصلت

تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
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تركي آل الشيخ

المال- خاص 

أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل شيخ، الأحد، إن ما أثير الساعات الماضية عن أمر ملكي بإقالته "إشاعات"، مؤكدا قبوله لو حدث. 

وعبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، قال آل الشيخ "إشاعات اني اتشلت من كل مناصبي ... لو حصل ده فأنا خادم في أي موقع ومكان" 

وأضاف: "والراحه حلوه برضو لوحصلت". 


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