آل شيخ عن إقالته: إشاعات .. والراحة حلوة برضو لو حصلت

المال- خاص

أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل شيخ، الأحد، إن ما أثير الساعات الماضية عن أمر ملكي بإقالته "إشاعات"، مؤكدا قبوله لو حدث.



إشاعات اني اتشلت من كل مناصبي ... لو حصل ده فأنا خادم في أي موقع ومكان"



وأضاف: " والراحه حلوه برضو لوحصلت".



وعبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، قال آل الشيخ "