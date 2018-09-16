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آل شيخ عن إقالته: إشاعات .. والراحة حلوة برضو لو حصلت
الأحد 16 سبتمبر 2018 09:37 م
تركي آل الشيخ
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تركي آل الشيخ
المال- خاص
أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل شيخ، الأحد، إن ما أثير الساعات الماضية عن أمر ملكي بإقالته "إشاعات"، مؤكدا قبوله لو حدث.
وعبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، قال آل الشيخ "
إشاعات اني اتشلت من كل مناصبي ... لو حصل ده فأنا خادم في أي موقع ومكان"
وأضاف: "
والراحه حلوه برضو لوحصلت".
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