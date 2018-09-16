إيكونوميست تراجع تقديراتها لمعدلات التضخم في مصر

مجلة إيكونوميست

كتبت مها أبوودن



ذكر تقرير صادر عن وحدة الاستخبارات بمجلة الإيكونوميست لقياس المؤشرات السياسية والاقتصادية بنهاية شهر أغسطس الماضى، أن الوحدة راجعت تقديراتها عن مؤشر التضخم لأسعار المستهلكين.



وقالت الوحدة فى تقرير حصلت (المال) على نسخة منه إن مؤشر التضخم لأسعار المستهلكين سجل تراجعًا عما كانت تتوقعه، ورغم رفع الدعم الجزئي عن الوقود فى يونيو الماضى.



وتوقعت الوحدة استمرار انخفاض معدلات التضخم حتى نهاية ٢٠١٨ لكنها ذكرت أنها ستظل أعلى من معدلاتها التاريخية متأثرة بموجة التضخم التى أحدثها التحريك الجزئي لأسعار الوقود، وكذلك ارتفاع قيمة فاتورة دعم الوقود التى تسبب فيها ارتفاع أسعار النفط عالميا.



قال التقرير: بعد ذلك سيصبح من الممكن أن تنخفض معدلات التضخم إلى المعدلات الفردية متوقعة أن تبلغ ٧.٩% فى ٢٠٢٢.

