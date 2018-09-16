هبوط 6 بورصات عربية بقيادة القاهرة والرياض

هبوط الاسهم

خالد بدر الدين



هبطت مؤشرات 6 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأحد بقيادة القاهرة والرياض بسبب خسائر الأسواق الناشئة وصعدت مؤشرات 3 بورصات بنسب متواضعة منها البحرين.



وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بالقاهرة هوى بأكثر من 3.3 % لينزل إلى حوالى 14792 نقطة ليسجل أدنى مستوى منذ 13 فبراير الماضى ولكن المؤشر خسر أكثر من 1 % منذ بداية العام الجارى بعد أن قفز إلى مستوى قياسي مرتفع عند 18414 نقطة في ابريل الماضى .



وهبط مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 1.6 % ليصل إلى 7470 نقطة لتغلق عند أقل مستوى منذ 6 شهور مع استمرار بيع الأسهم المالية بسبب الاضطرابات التى تسود الأسواق الناشئة والتى ضغطت على أسواق المنطقة العربية.



وفقد مؤشر تداول أكثر من 9 % من قيمته خلال الربع الحالي وكانت أسهم البنوك الأكثر تضررا إذ نزل سعر سهم مجموعة سامبا المالية 3.3 % وسعر سهم البنك الأهلي التجاري حوالى 3 % .



وتراجع أيضا سعر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.4 % ولكن صعد سعر سهم الشركة العقارية السعودية 4 % بعد أن منحت وحدتها الوديان عقدا قيمته 1.1 مليار ريال (293 مليون دولار) لشركة لتشييد البنية التحتية الرئيسية بموقع مهم في الرياض.



وانخفض مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 0.8 % ليسجل حوالى 9942 نقطة لينزل من أعلى مستوى منذ 16 شهرا والذي سجله في الجلسة السابقة مع هبوط الأسهم القيادية ومنها أسهم شركة صناعات قطر وبنك قطر الوطني بحوالى 0.8 % لكل منهما .



وتراجع مؤشر بورصة البحرين بحوالى 0.3 % ليصل إلى حوالى 1341 نقطة وهبط مؤشر دبي 0.8 % مع هبوط سعر سهم شركة إعمار العقارية 3.2 % وسعر سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.3 % وأغلق سعر سهم شركة دريك آند سكل منخفضا 0.5 % .



وصعد مؤشر سوق مال أبوظبي العام بأكثر من 0.6 بفضل سهم بنك أبوظبي الأول ذي الثقل والذي زاد سعره حوالى 0.8 % وكذلك سعر سهم البنك العربي المتحد بأكثر من 4.2 % .



وتقدم مؤشر بورصة مسقط بنسبة طفيفة بلغت حوالى 0.1 % ليزداد إلى 4563 نقطة بينما بينما استقر مؤشر بورصة الكويت بدون تغيير يذكر عند حوالى 5347 نقطة.



