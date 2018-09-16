EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
لايف
الإمارات: بإمكان الوافدين الإقامة بعد سن التقاعد بشرط
الأحد 16 سبتمبر 2018 09:21 م
وزارة الداخلية بالإمارات
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
محاكمة موظفة بنك بالإمارات لاختلاسها 20 مليون درهم لعشيقها.. غدًا
فوكس للسينما بالإمارات: البدلة يتخطى 5 ملايين درهم
هالة السعيد: منظومة التميز الحكومي بالإمارات تجربة متميزة ينبغي الاستفادة منها
أكرو مصر للشدات: الهدف من افتتاح فرع أبو ظبى تسويق المنتجات بالإمارات
وزارة الداخلية بالإمارات
رويترز
سمحت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، للوافدين بالبقاء في البلاد بعد بلوغهم سن التقاعد إذا كانوا يملكون استثمارا عقاريا تبلغ قيمته نحو 545 ألف دولار، وأصدرت قانون بذلك.
وينص القانون الحالي على مغادرة الوافدين لدى بلوغهم سن التقاعد الذي يتراوح بين 60 و65 عاما، اعتمادا على صاحب العمل، وقد يساعد القانون الجديد على تعزيز سوق العقارات بدبي ثاني أكبر وأغنى إمارة في دولة الإمارات بعد أبوظبي الغنية بالنفط.
وكانت مؤسسة (إس آند بي ريتنجز جلوبال) للتصنيفات الائتمانية قد قالت في فبراير شباط إن أسعار العقارات في دبي قد تتراجع بما يتراوح بين عشرة و15 في المئة خلال العامين المقبلين؛ بسبب تأثرها بالمعروض الجديد والمخاطر الجيوسياسية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات.
وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي ”ينص القانون على امتيازات خاصة بالإقامة لمدة خمس سنوات تجدد تلقائيا للوافدين المتقاعدين من سن الخامسة والخمسين وما فوق حسب شروط محددة ومنها أن يمتلك المتقاعد استثمارا في عقار بقيمة مليوني درهم (545 ألف دولار) أو أن لا تقل مدخراته المالية عن مليون درهم أو إثبات دخل لا يقل عن 20 ألف درهم شهريا على أن يتم تطبيقه في بداية عام 2019“.
وجاء هذا الإعلان بعد اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي ورئيس مجلس الوزراء أيضا.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا