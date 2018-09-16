EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
لايف
نجيب ساويرس: تسمية شارع بالجونة باسم صلاح إن وافق
الأحد 16 سبتمبر 2018 09:17 م
نجيب سايروس رجال الأعمال ولاعب منتخب مصر محمد صلاح
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
فيديو| ميدو: السيسي كلفني بتأهيل 400 ناشئ مثل محمد صلاح
محمد صلاح بالمركز الثالث لهدافي الفراعنة ويتخطى أبو تريكة
نجيب سايروس رجال الأعمال ولاعب منتخب مصر محمد صلاح
أحمد صبرى
قال المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال والملياردير الشهير، الأحد، إنه وافق هو وأخيه سميح على تسميه شارع بمنتجع الجونة باسم محمد صلاح نجم نادى ليفربول الانجليزى
جاء ذلك فى تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات المصغرة تويتر
وجاء موافقة نجيب ساويرس عقب تعليق عبر حسابه قال "منور ياعمو نجيب ممكن تسمي شارع في الجونه باسم محمد صلاح زى شارع يسرا"، فرد ساويرس بموافقته وأخيه لكنه أكد وحوب استئذان صلاح.
ويمتلك نجيب وسميح ساويرس المنتجع السياحى بمدينة الغردقة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا