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سيــارات
جراف| تطور أسعار سيارات البيك أب خلال 9 أشهر
الأحد 16 سبتمبر 2018 09:01 م
سيارات البيك أب
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جراف| تطور أسعار سيارات البيك أب خلال 9 أشهر
جراف| تطور أسعار سيارات البيك أب خلال 9 أشهر
جراف| تطور أسعار سيارات البيك أب خلال 9 أشهر
سيارات البيك أب
المال - خاص
رصدت "المال" حركة أسعار سيارات "البيك أب" بالسوق خلال الشهور التسعة اﻷولي من العام الحالي، إذ شهدت ارتفاعا بمقدار يتراوح ما بين 26.5 و41 ألف جنيه بمختلف الفئات؛ وفقًا للقوائم السعرية الصادرة عن الوكلاء.
وصعدت أسعار سيارات نيسان البيك - أب "D/C" الفئة اﻷولي "باور" إلى 340 ألفًا بدلا من 299، ووصلت أسعار نيسان "D/C" الفئة الثانية "باور وتكييف" إلى 350 ألفًا مقابل 309 سابقًا.
وقفزت أسعار سيارات نيسان البيك - أب "الكابينة المفردة S/C" الفئة اﻷولي إلي 244 ألفا مقارنة بـ 217، وجاءت "S/C" الفئة الثانية "باور وتكييف" بسعر 249 ألفا مقابل 222، وسجلت أسعار البيك - أب الفئة اﻷعلي "S/C" نحو 255 ألفا بدلا من 228.
ارتفعت أسعار شيفروليه "الدبابة" الفئة اﻷولي "شاسية" إلي 278.2 ألف مقابل 251.7، ووصلت أسعار الفئة الثانية "صندوق" إلي 278.7 ألف بدلا من 252.2، ووصلت أسعار الفئة الثالثة من شيفروليه الدبابة "كاملة" إلى 305.7 ألف مقارنة بـ 275.2 سابقًا.
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