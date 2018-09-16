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رياضة
لجنة المسابقات باتحاد الكرة تتقدم بالشكر لـ 4 أندية
الأحد 16 سبتمبر 2018 08:12 م
عامر حسين
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عامر حسين
علي المصري:
بعد موافقة الأمن على نقل مباراة العودة بين الأهلي وحوريا الغيني في بطولة دوري أبطال أفريقيا إلى ملعب ستاد السلام بالقاهرة بدلا من ستاد الجيش المصري في برج العرب باﻹسكندرية، في موعدها المحدد السبت الموافق 22 سبتمبر الحالي، قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الزمالك مع المقاولون العرب لمدة 24 ساعة لتقام الأحد 23 سبتمبر بدلا من السبت 22 سبتمبر في التاسعة مساء بستاد بتروسبورت.
كما قررت اقامة مباراة الإنتاج الحربي مع مصر للمقاصة في موعدها المحدد الجمعة 21 سبتمبر بستاد المقاولون "ملعب المقاصة" بدلا من ستاد السلام على أن تقام مباراة الدور الثاني بين الفريقين على ملعب الإنتاج بستاد السلام.
وتم تأجيل مباراة وادي دجلة مع إنبي 24 ساعة لتقام يوم 24 سبتمبر بدلا من 23 بستاد بتروسبورت نتيجة تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون.
من جانبه، وجه عامر حسين رئيس لجنة المسابقات الشكر لمسئولي الأندية الأربعة الزمالك والمقاولون والإنتاج والمقاصة على تفهمهم للظرف الطارئ الذي اضطرت معه اللجنة لوضع هذه التغييرات ، لا سيما أن الأهلي يمثل الكرة المصرية في البطولة الإفريقية ويلقى بذلك كل الدعم من الاتحاد المصري والأندية المصرية.
رياضة
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