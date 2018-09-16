الجبلاية تخاطب مصر للطيران لتوفير طائرة خاصة لرحلة سوازيلاند

هانى أبو ريدة الاتحاد



علي المصري:



قام الاتحاد المصري لكرة القدم بمخاطبة شركة مصر للطيران والشركة الراعية لحقوق الاتحاد لبحث إمكانية توفير طائرة خاصة للمنتخب الوطني الأول في رحلته إلى سوازيلاند للقاء منتخبها الوطني يوم 16 أكتوبر المقبل ضمن الجولة الرابعة لتصفيات المجموعة العاشرة لبطولة الأمم الإفريقية المقبلة.



كما حدد الاتحاد أسعار تذاكر مباراة المنتخب الأول أمام سوازيلاند المقرر اقامتها يوم 12 أكتوبر المقبل بستاد السلام بالقاهرة ضمن الجولة الثالثة للتصفيات نفسها ب 40 جنيها للدجة الموحدة و100 جنيها للدرجة الأولى.