رجال الأعمال: تعاون مصري إيفواري فى المجال الزراعي

محمود محسن



قالت جوس دورا فيعاني، نائب رئيس لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن المجال الزراعي من أهم المجالات الواعدة فى مصر، حيث يستحوذ على 18% من الناتج المحلي، مشيرة إلى أن 99% من الاقتصاد المصري يعتمد بشكل رئيسي على القطاع الزراعي والتصنيع الزراعي.



وأضافت فيعانى خلال لقاء الجمعية بوفد حكومي من وزارة الزراعة فى كوت ديفوار برئاسة المستشار الفني لوزير الزراعة الإيفواري أن المجال الزراعي ومشاريع التصنيع الغذائى فى مصر تستوعب أكثر من 25% من الأيادى العاملة بجانب 25% من إجمالي الصادرات غير البترولية.



وأكدت أن هناك فرصا واعدة لإقامة علاقات تجارية مشتركة بين القطاع الخاص فى البلدين خاصة فى مجالات التصنيع الزراعي والقطن، مشيرة إلى أن مصر تتميز بإنتاج القطن طويل ومتوسط التيلة فى حين أن كوت ديفوار من الدول الكبرى المنتجة للقطن قصير التيلة، بالإضافة إلى أنها تعتبر بوابة لدول غرب أفريقيا فى حين أن مصر تعتبر بوابة لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما يعد عاملا مشتركا فى تعظيم العلاقات الاقتصادية وإقامة مشروعات صناعية وتجارية فى مختلف المجالات.



ومن جانبها، أكدت كوندي توري المستشار الفني لوزير الزراعة والتنمية الحيوانية فى كوت ديفوار، على عمق العلاقات المصرية الإيفوارية، مشيرة إلى أن هناك تطورا كبيرا فى العلاقات بين البلدين على الصعيد السياسي، لافتة إلى أنه تم تبادل زيارات الشخصيات الدبلوماسية والوفود الحكومية بين البلدين منذ عام 2009، وخلال الـ9 سنوات الماضية تم تنظيم 13 زيارة رسمية للبلدين.



وأشارت توري إلى أن زيارة الوفد الايفوارى لمصر تأتي تزامناً مع المشاركة بوفد يضم 7 مسؤولين بالحكومة الايفوارية فى معرض صحاري الدولي 2018 بناء على رغبة الحكومة فى كوت ديفوار.



وأكدت أن الهدف من زيارة مصر مخاطبة القطاع الخاص لتكثيف الزيارات وتعزيز التعاون الاقتصادي وإقامة مشروعات مشتركة فى مختلف المجالات، خاصة مجال الزراعة والتصنيع الزراعي، مشيرة إلى رغبة الحكومة الايفوارية فى تعزيز الروابط التجارية والاستفادة من موقع مصر الجغرافى كبوابة لدخول المنتجات الايفوارية إلى اسواق اللشرق الأوسط.



وأكدت أن هناك فرصا واعدة لرجال الأعمال فى البلدين فى المجال الزراعي، خاصة أنه لم تستغل سوى 1/4 من الثروات الزراعية فى كوت ديفوار بواقع 40% فقط من الاراضى الزراعية المستغلة، بالإضافة إلى الإمكانيات الهائلة غير المستغلة، ولم يتم استغلال إلا 20% فقط من هذه الإمكانيات والموارد الزراعية، بالإضافة إلى أن التصنيع ضعيف جدا حيث لا يتعدى 7% من الناتج المحلي.



ومن جهته، أكد دوا فليكس مستشار أول سفارة كوت ديفوار بالقاهرة على أهمية الزيارة التى قام الرئيس الايفواري لمصر فى 2017، وكذلك زيارة وزير خارجية بلاده ساهمت بشكل كبير فى تبادل الزيارات الرسمية بين حكومات الدولتين؛ ما أعطى دفعة قوية للعلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة.



وشدد على رغبة الحكومة الإيفوارية فى تعزيز التبادل التجارى وإقامة مشروعات مشتركة بين القطاع الخاص والحكومة فى مصر وكوت ديفوار واستغلال العلاقات الدبلوماسية القوية فى تعزيز التجارة مع دول شرق أفريقيا والشرق الأوسط.