البنوك تصدر 690.5 ألف بطاقة خصم جديدة خلال 6 أشهر

البنوك المحليه

سيد بدر



أصدرت بنوك القطاع المصرفي نحو 690.5 ألف بطاقة خصم جديدة خلال الفترة من ديسمبر 2017 إلى يونيو 2018، لتسجل إجمالي البطاقات نحو 15.829 مليون بطاقة بنهاية يونيو .



ووفقًا لبيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي فقد ارتفعت عدد البطاقات المدفوعة مقدمًا لتسجل 10.766 مليون بطاقة مقابل 10.447 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر، بزيادة 319 ألف بطاقة .



بينما تراجعت بطاقات الائتمان لتسجل 4.365 مليون بطاقة بنهاية يونيو مقابل 4.712 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر بانخفاض 347 ألف بطاقة .



ودعمت البنوك ماكينات الصراف بالآلي بنحو 752 ألف ماكينة جديدة خلال 6 أشهر لتصل في إجماليها إلى 11.754 ألف ماكينة، وكذلك ارتفعت نقاط البيع إلى 72.503 ألف POS بنهاية يونيو مقابل 66.608 ألفًا.



وسجل عدد العاملين بالقطاع نحو 115.535 ألف موظف بنهاية يونيو مقابل 113.615 ألف موظف.



واستحوذ أكبر 5 بنوك بالقطاع على نحو 42.8% من إجمالي العاملين، و60.3% من إجمالي بطاقات الخصم، ونحو 85.7% من البطاقات المدفوعة مقدمًا، و63.1% من إجمالي بطاقات الائتمان، ونحو 68% من عدد ماكينات الصراف الآلي، و95.7% من نقاط البيع على مستوى القطاع .



وفيما يتعلق بأكبر 10 بنوك فقد أظهرت تقرير البنك المركزي استحواذهم على نحو 73.2% من بطاقات الخصم، و88.4% من بطاقات المدفوعة مقدمًا، و68.4% من بطاقات الائتمان، و79% من ماكينات الصراف الآلي، و95.8% من نقاط البيع.



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