EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
السيسي يصدق على قانون حماية المستهلك
الأحد 16 سبتمبر 2018 07:30 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
حماية المستهلك: الكويت تتطلع لتطبيق التجربة المصرية
حماية المستهلك يطلق مبادرة "اليوم المفتوح لحل شكاوى المستهلكين"
حماية المستهلك يحذر من تناول أدوية تحتوى على "Valsartan"
جولات ميدانية لرئيس "حماية المستهلك" بأسواق القاهرة والجيزة
حملات لحماية المستهلك للتأكد من توافر السلع وعدم استغلال "الجشعين"
الرئيس عبد الفتاح السيسي
المال – خاص
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي قانون رقم 181 لسنة 2018، بشان إصدار قانون حماية المستهلك.
وجاءت المادة الأولي وفقًا للقانون المنشور بالجريدة الرسمية، بأن يعمل بأحكام القانون في شأن حماية المستهلك ولا تحل أحكامه بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 وقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017.
ونصت المادة الثانية على أن تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المنازعات المدنية والتجارية التي تنشأ عن تطبيق أحكام القانون وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الإدارية التي تنشأ عن تطبيق أحكامه.
أما المادة الثالثة فتصدر اللائحة التنفيذية للقانون من رئيس مجلس الوزراء خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه.
وجاءت المادة الرابعة بإلغاء قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا