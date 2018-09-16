السيسي يصدق على قانون حماية المستهلك

الرئيس عبد الفتاح السيسي





المال – خاص



صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي قانون رقم 181 لسنة 2018، بشان إصدار قانون حماية المستهلك.



وجاءت المادة الأولي وفقًا للقانون المنشور بالجريدة الرسمية، بأن يعمل بأحكام القانون في شأن حماية المستهلك ولا تحل أحكامه بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 وقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017.



ونصت المادة الثانية على أن تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المنازعات المدنية والتجارية التي تنشأ عن تطبيق أحكام القانون وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الإدارية التي تنشأ عن تطبيق أحكامه.



أما المادة الثالثة فتصدر اللائحة التنفيذية للقانون من رئيس مجلس الوزراء خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه.



وجاءت المادة الرابعة بإلغاء قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.