النزع الأخير للقومية للأسمنت .. غدا مناقشة تقرير التصفية

- رئيس الشركة: الدراسة حددت 4 مليارات جنيه كحد أدنى لإعادة التشغيل

التقرير أكد ارتفاع التكلفة الاستثمارية وعدم قدرتها على التعويض

الجمعية العمومية للشركة من ستحدد التسوية النهائية للديون









أحمد علي

كشف محمد رضوان، رئيس مجلس إدارة شركة القومية للأسمنت، عن تلقيه دعوة من الشركة "القابضة للصناعات الكيماوية" للاجتماع غدًا الإثنين، لعرض تفاصيل تقرير دراسة جدوى استمرار "القومية".

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"المال" أن التقرير الذي أعده مركز الدراسات والبحوث التعدينية بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، أكد صعوبة عودة الشركة للعمل.

وأرجع ذلك إلى "ارتفاع التكلفة الاستثمارية، وعدم قدرتها على تحقيق إيرادات تعوض تلك التكاليف الاستثمارية في ظل ارتفاع تكلفة إنتاج طن الأسمنت بالشركة مقارنة بالسوق المحلية عن سعر البيع".

وأفصح رئيس مجلس إدارة شركة القومية للأسمنت، أن التقرير حدد تكلفة إعادة تشغيل الشركة بألا تقل عن 4 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن التقرير أكد عدم قدرة الشركة على استرجاع تلك التكاليف.

وعلى مستوى تسوية الديون، أكد رضوان، أن شركته ستعتمد على الأصول غير المستغلة سواء كانت أراضٍ غير مبناة أو آلات ومعدات قديمة



وأشار إلى أن الجمعية العمومية هي ستقرر بشكل نهائى كيفية تسوية الديون.

يُذكر أن "القومية للأسمنت" تحمل ديونًا متراكمة تصل قيمتها لـ 4 مليارات جنيه تقريبًا، وستجتمع الجميعة العمومية للشركة يوم 2 أكتوبر المقبل لبحث تقرير جدوى الاستمرار والتصويت على تصفية الشركة من عدمها.