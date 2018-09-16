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بنـــوك
البنك المركزي يطلق قاعدة بيانات الشمول المالي للأفراد
الأحد 16 سبتمبر 2018 06:48 م
البنك المركزى
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سيد بدر:
أنشأ البنك المركزي المصري قاعدة بيانات شاملة لتحليل وتجميع المعلومات الخاصة بالشمول المالي بالقطاع المصرفي، والمتعلقة بتعاملات الأفراد الطبيعيين كمرحلة أولى .
وقال البنك المركزي في بيان إن هدف تدشين قاعدة البيانات يهدف إلى زيادة نسبة المتعاملين مع البنوك.
وأوضح أن المشروع سيتم على مراحل تبدأ بتجميع البيانات الأساسية الخاصة بالأفراد الطبيعيين المصريين من عملاء القطاع المصرفي والخاصة بالودائع والخدمات المصرفية الإلكترونية، استنادًا إلى المستندات الرسمية المدرجة بقواعد التعرف على هوية العملاء .
ومن المقرر وفقًا لتعليمات المركزي أن يتيح القاعدة بدءًا من 30 سبتمبر الجاري للبدء في المرحلة التجريبية لتحميل البيانات الخاصة بكل بنك.
وألزم المركزي البنوك بأن يتم إرسال كامل بيانات العملاء على البريد الإلكتروني بحد أقصى 21 أكتوبر على أن يتم تحميل التحديث الخاص بالبيانات بصورة شهرية خلال الأسبوع الأول من كل شهر وبحد أقصى يوم 8 من كل شهر.
وتشمل البيانات المطلوبة من قبل البنك المركزي كمرحلة أولى بيانات الودائع والخدمات المصرفية الإلكترونية بما يتطابق مع السجلات والمراكز الشهرية الخاصة بالبنك. وتعتبر هذه هي المرحلة الأولى من مراحل تجميع البيانات لأغراض الشمول المالي .
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