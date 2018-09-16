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عقـــارات
خبراء تطوير عقاري: هناك انكماش بالسوق ولن تحدث فقاعة
الأحد 16 سبتمبر 2018 06:43 م
أسعار العقارات
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أسعار العقارات
محمود زكي
توقع خبراء التطوير العقاري عدم حدوث فقاعة عقارية في مصر خاصة وأن السوق العقاري جاذبًا للاستثمار مشيرين إلى أنه يوجد انكماش في السوق خلال الوقت الراهن.
جاء ذلك خلال الجلسة التي أعدتها لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال والجمعية المصرية لخبراء التقييم اليوم. .
وأضافوا أنه من المتوقع زيادة الطلب على العقارات خلال الفترة القادمة وذلك مع ارتفاع دخول الأفراد وتوفير الخدمات اللازمة للمدن الجديدة.
وأوضح الخبراء أن الانكماش الحادث في السوق حاليًا ظاهرة صحية لتطهير السوث من الدخلاء بالإضافة إلى أن السوق يقوم بتطهير نفسه بشكل تلقائي.
وأشاروا إلى أن المشكلة الأساسية التي تقابل أسعار العقارات في مصر تكمن في عمليات إعادة البيع للوحدات السكنية إذ أن صاحب الوحدة يطالب ببيعها نقدًا بنفس القيمة الذي تعرضها شركة التطوير العقاري بالتقسيط خلال فترة السداد والتي تمتد لسنوات.
ولفتوا إلى أن القدرة الشرائية للعملاء خلال الفترة الحالية تعتبر جيدة، حيث أن هناك التزام من العملاء بالسداد والتي تصل نسبتها إلى 95%.
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