8 أسهم تنجو من التراجعات الحادة للبورصة

هبوط فى البورصة المصرية

مصطفى طلعت:



ضرب اللون الأحمر غالبية الأسهم المقيدة بالبورصة خلال جلسة تداول، اليوم الأحد، وذلك كرد فعل سريع للقبض على بعض رجال الأعمال في قضية بيع البنك الوطني المصري لبنك الكويت الوطني - والمعروفة إعلاميا بقضية "التلاعب في البورصة"، والتي تعود تفاصيلها لسنوات بعيدة.



ووفقا لشاشات التداول، نجت 8 ورقات مالية مقيدة فقط، من فخ التراجعات الجماعية، لترتفع هذه الأسهم مع ختام التعاملات بنسب متواضعة تراوحت ما بين 0.40 و3.4%، بينما هبطت أسعار 135 سهما، وبقي 37 سهما دون تغيير، من إجمالي 180 ورقة تم التداول عليها خلال الجلسة.



وضمت الأسهم المذكورة كل من شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي "نيوداب" الذي ارتفع 3.4%، واكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية 1.25%، وعبور لاند للصناعات الغذائية 1.20%، والقاهرة للاسكان والتعمير 0.87%، والعالمية للاستثمار والتنمية 0.50%، والإسكندرية للخدمات الطبية 019%، والبنك المصري الخليجي 1.25% والمصرية للاقمار الصناعية "نايل سات" 0.40%.