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رياضة
تعرف علي موعد تطبيق تقنية الـ VAR في الدوري المصري
الأحد 16 سبتمبر 2018 06:30 م
تقنية الـ VAR
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الفيفا: VAR يرفع نسبة صحة قرارات التحكيم إلى 99.3 %
تقنية الـ VAR
علي المصري
بدأ الاتحاد المصري لكرة القدم في دراسة ملف الاستعانة بتقنية الفيديو في إدارة مباريات الدوري المصري الممتاز خلال الفترة المقبلة
وقام بمخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم في هذا الشأن ، بداية لاتخاذ الخطوات العملية نحو تطبيقه في الملاعب المصرية بالتنسيق مع الشركة الراعية لحقوق الاتحاد.
وستبدأ لجنة الحكام تطبيق تقنية الفيديو بدءا من اﻷسبوع الثاني عشر للدورى، وهي نفس الجولة التي ستشهد نقل الدوري بأكمله عبر تقنية الـ HD وبمخرجين وطقم عمل أجنبي بالكامل.
يأتي ذلك في ظل حرص الاتحاد المصري برئاسة المهندس هاني أبو ريدة على دعم التحكيم المصري بكل السبل الحديثة للارتقاء به ، و حرصا على مسابقة الدوري الممتاز المصري بكل مكوناته.
كما وافق الاتحاد المصري على الاستجابة إلى أي ناد في المسابقة يرغب في إسناد إدارة أي مباراة له في المسابقة إلى حكام أجانب شرط سداد مبلغ 15 ألف دولار في خزينة الاتحاد تمثل قيمة تكلفة استقدام طاقم حكام أجانب.
من جانب أخر، حدد الاتحاد المصري يومي 30 و 31 أكتوبر المقبل موعدا لانعقاد جمعيته العمومية العادية.
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