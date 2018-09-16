المالية تقترض 34.67 مليار جنيه عبر أذون الخزانة

وزارة المالية المصرية

سيد بدر:



اقترض البنك المركزي اليوم الأحد، نيابة عن وزارة المالية نحو 34.67 مليار جنيه عبر عطاء أذون الخزانة اليوم الأحد بفائدة تراوحت بين 19.29% و19.75%.



وطلب البنك المركزي صباح اليوم اقتراض 33 مليار جنيه، بواقع 8.25 مليار جنيه لأجل 182 يوم و8.5 مليارًا لأجل 364 يوم و8.25 مليارًا لأجل 91 يوم و8 مليارات لأجل 273 يوم.



بينما عرضت البنوك نحو 11.049 مليار جنيه لأجل 182 يوم بمتوسط سعر فائدة 19.57%، كما عرضت 15.014 مليارًا لأجل 364 يوم بمتوسط عائد 19.331%، ونحو 8.832 مليار جنيه لأجل 273 يوم بمتوسط فائدة 19.82%، ونحو 9.766 مليار جنيه لأجل 91 يوم بمتوسط فائدة 19.949%.



وتعدى أعلى سعر فائدة مطلوب من المؤسسات المالية على الأذون أجل 182 و273 يوم الـ20%.



وقبل البنك المركزي 8.25 مليار جنيه لأجل 182 يوم بمتوسط فائدة 19.501%، كما قبل 13.388 مليار جنيه لأجل 364 يوم بمتوسط فائدة 19.296%، و4.783 مليار جنيه لأجل 273 يوم بمتوسط فائدة 19.757%، و8.25 مليار جنيه لأجل 91 يوم بمتوسط فائدة 19.435%.

