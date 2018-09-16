تعرف علي أماكن بيع مستلزمات المدارس بأقل الأسعار

دعاء حسني:



تنشر بوابة "المال" أماكن بيع مستلزمات المدارس بأقل الأسعار، مقارنة بمثيلتها في الأسواق، في ظل الارتفاعات الكبيرة التي تشهدها الأسعار حالياً.



منفد الداخلية بميدان رمسيس



طرح منفذ تابع لوزارة الداخلية، مستلزمات المدارس بأسعار منافسة لأكثر الأسواق شعبية فى هذا الوقت من كل عام وهي الفجالة.



وحصلت "المال" علي قوائم عدد من تلك المستلزمات، حيث يبلغ سعر كشكول السلك متوسط الجودة عدد 60 ورقة 13 جنيهاً، ودستة الأقلام الرصاص بسعر 5.5 جنيه، ودستة خشب ألوان 5.5 جنيه، ودستة الأقلام الجاف أحمر 21 جنيهاً، ودستة قلم جاف أسود 8.5 جنيه، ودستة قلم جاف أزرق 12.5 جنيه، فيما يبلغ سعر البراية 1.5 جنيه، والأستيكة 1.5 جنيه.



وبلغت أسعار دستة كشكول 60 ورقة إنجليزي "يضم 10 كشاكيل" 24 جنيهاً، ودستة كراسة 28 ورقة 24 جنيهاً، وبلغت أسعار كراسة رسم صغير 2 جنيه، وكراسة رسم كبيرة نحو 3.5 جنيه، وعلبة فوم 15 جنيهاً، ودستة أقلام شمع 6 جنيهات، وزجاجة مياه "زمزية" صغيرة 4 جنيهات، والكبيرة 7.5 جنيه.









مواعيد عمل المنفذ



بدأ عمل المنفذ إعتباراَ من مطلع شهر سبتمبر الجاري، ويستمر حتي نهاية الشهر، ومواعيد عمله للجمهور من الساعة 10 صباحاً حتي 8 مساءاً.

ولوحظ، خلال جولة "المال"، وجود زحام شديد، ويتطلب لدخول المعرض الوقوف في طابور ممتد مكون من 20 - 100 فرد علي جانبي المعرض المقام بميدان رمسيس بجوار مسجد الفتح، ومحطة مترو الشهداء،

ويحصل المستهلك علي فاتورة مختومة بمشترياته.





الفجالة



أرخص الأسواق الشعبية المعروفة المتفرعة من ميدان رمسيس، لبيع مستلزمات المدارس، وتبلغ الأسعار بها أقل بنسبة 25-50% عن أسعار المكتبات المشهورة، أو السلاسل التجارية التي تعرض أدوات مدرسية.



وتبلغ سعر كراسة الرسم الكبيرة في الفجالة 3.5 جنيه، وكراسة الرسم الصغيرة 2 جنيه، ودستة أقلام الرسم الرصاص بسعر 15 جنيهاً، ودستة أقلام الرسم الفلومستر 15 جنيهاً.

لكن يعيب الفجالة الازدحام الشديد، خاصة أيام الأجازات في فترات المواسم، وهناك تفاوت كبير في أسعار المحال، ولابد للمستهلك من البحث جيداً عن السعر المناسب.



مكتبة شعبية بجوار المنزل ليس خيار مستبعدا



وللمكتبات الشعبية بجوار المنزل، قوائم أسعارها غير المبالغ فيها أيضاً، وتنافس أيضاً أغلبها مع أسعار الفجالة، كما أنها بجوار المنزل، ولن تكلف المستهلك أجرة المواصلات.

حيث عرضت علي سبيل المثال مكتبة allseason، بمنطقة عين شمس، الأدوات المدرسية بأسعار منافسة، حيث يبلغ سعر دستة كشكول 60 ورقة "ديزني" عربي أو إنجليزي يضم "10 كشاكيل" نحو 50 جنيهاً، فيما يبلغ سعر دستة قلم رصاص نحو 5.5 جنيه، و

سعر زجاجات المياه والزمزمية بين 16 وحتي 22.5 جنيه، وتبلغ زجاجة “مو- صلاح” نحو 18.5 جنيه.



وعرضت مكتبة طيبة فون، بالعبور، أسعار دستة كشكول ديزني 28 ورقة بنحو 31 جنيهاً، وكشكول 40 ورقة نحو 42 جنيهاً، ودستة كشكول 60 ورقة نحو 54 جنيهاً، وكشكول 80 ورقة نحو 70 جنيهاً، وكشكول 100 ورقة نحو 84 جنيهاً.





معارض التموين والغرف التجارية



ويمكن للجمهور الاستفادة من التخفيضات التي ستشملها معارض"أهلاً مدارس"، التي تنتطلق الأربعاء المقبل 19 سبتمبر، بأرض المعارض بمدينة نصر، ويقدم المعرض الذي تنظمه وزارتي التموين والصناعة بالتعاون مع الغرف التجارية، تخفيضات علي مستلزمات المدراس بأسعار أقل من نظيرتها في السوق، ويشارك في المعرض العديد من المكتبات، من أشهرها سمير وعلي، وشركة ماك لمستلزمات المدارس والأدوات الكتابية، كما يضم العديد من المحال المتخصصة في بيع الأدوات المدرسية وأحذية المدارس والشنط.