اتحاد الصناعات يعد مذكرة بأثر الإجازات الرسمية على الإنتاجية





إسماعيل عبده: يوم واحد فى الأسبوع يكفى وإلغاء الاحتفال بعيد تحرير سيناء و 25 يناير





يحيى أبو حلقة: لا تؤثر وتزيد من نشاط العمال





حسن الفندى: الإبقاء عليها مع حساب اليوم بيوم واحد فقط حال العمل









أحمد اللاهونى :

تعد لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات المصرية، مذكرة بدراسة الأثر السلبى الواقع على إنتاجية المنشآت بسبب كثرة الإجازات الرسمية.

وقال المهندس حسن مبروك، عضو لجنة الاستثمار، ومدير عام مصانع يونيفرسال للأجهزة الكهربائية، إن المذكرة ستتضمن آراء الغرف والشعب المختلفة لرفعها للمهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، للتفاوض مع وزارة القوى العاملة والهجرة لاتخاذ اللازم.

واستنكر محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، كثرة الإجازت مدفوعة الأجر للقطاع الخاص، مضيفًا "ما فيش بلد بتاخد نص السنة إجازات، جمعة وسبت أسبوعيًا بخلاف الإجازات الموسمية".

وتابع: "احنا كدة بنشجع على التراخى وقلة الإنتاج بالرغم من إننا دولة فقيرة تحتاج إلى العمل للنهوض بالاقتصاد، ايه المشكلة لما العامل يحتفل بعيد تحرير سيناء فى الشغل".

وطالب بالرجوع للعمل بنظام إجازة يوم واحد فى الأسبوع مع إلغاء إجازات الاحتفال بعيد تحرير سيناء و 25 يناير و30 يونيو، مع الإبقاء على أيام الراحة الملحة كالأعياد.

فيما رأى يحيى أبو حلقة، رئيس شعبة المصنوعات الجلدية بغرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، أن الإجازت الرسمية لم تكن عائق أمام الصناعة، بل تساعد العامل على تغيير المود ليعود بعدها إلى عمله نشيطًا – وفقًا لتعبيره.

من جهته، طالب حسن الفندى، رئيس شركة الحرية وعضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، الحكومة بتعديل قانون العمل فيما يخص الإجازات، ومحاسبة العامل بأجر يوم واحد بدلا من يومين حال العمل فى يوم الإجازة.

وأشار إلى أن حساب اليوم بيومين غير مجزى اقتصاديا للمصانع ويدفع أصحابها إلى التوقف عن الغنتاج فى هذا اليوم.

ووصل عدد الإجازات الرسمية للعام الميلادي 2018 نحو 14 يومًا بخلاف "الأسبوعية "وهي إجازات للاحتفال بمناسبات متنوعة ما بين دينية ووطنية، وتمنحها الدولة للعاملين بغرض الترويح عن النفس حتى يتمكنوا من العودة إلى عملهم بنشاط.