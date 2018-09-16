العائد على أذون الخزانة يواصل الصعود

البنك المركزي المصري

كتب- سيد بدر:



واصل العائد على أذون الخزانة ارتفاعه، اليوم الأحد، في طرح جديد لوزارة المالية أجل 91 يومًا و273 يومًا.



وطلب البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، اقتراض 8.25 مليار جنيه أجل 91 يومًا و8 مليارات أجل 273 يوما.



وعرضت البنوك نحو 8.832 مليار جنيه لأجل 273 يوما بمتوسط فائدة 19.82%، ونحو 9.766 مليار جنيه لأجل 91 يوما بمتوسط فائدة 19.949%.



بينما قبل البنك المركزي 4.783 مليار جنيه لأجل 273 يوما بمتوسط فائدة 19.757%، ونحو 8.25 مليار جنيه لأجل 91 يوما بمتوسط فائدة 19.435%.



وارتفع العائد على الأذون أجل 91 يوما بنحو 0.122 نقطة مئوية خلال مزاد اليوم ليسجل 19.435% مقابل 19.313% في آخر مزاد يوم 11 سبتمبر الحالي.



كما ارتفع العائد على الأذون أجل 273 يومًا بنحو 0.208 نقطة مئوية ليسجل 19.757% مقابل 19.549% في مزاد 11 سبتمبر.