تعرف على أسعار الذهب بعد استقراره

الذهب 99

عمر سالم



شهدت أسعار الذهب اليوم استقرارا بنهاية تعاملات اليوم الأحد، وذلك على خلفية استقرار أسعار الذهب فى البورصة العالمية.



وسجل عيار 21 الأكثر انتشار 601 جنيه للجرام بدلا من 603 جنيهات أمس أول، بعد تراجعه لمدة يومين.



فيما سجل عيار 18 نحو 516 جنيها، ويبلغ عيار 24 إلى 686 جنيها، كما سجلت الأوقية إلى 1194 دولارا.



وبلغ الجنيه الذهب نحو 4810 جنيهات مقابل 4830 جنيها أمس أول.