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أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
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السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
تعرف على أسعار الذهب بعد استقراره
الأحد 16 سبتمبر 2018 06:28 م
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عمر سالم
شهدت أسعار الذهب اليوم استقرارا بنهاية تعاملات اليوم الأحد، وذلك على خلفية استقرار أسعار الذهب فى البورصة العالمية.
وسجل عيار 21 الأكثر انتشار 601 جنيه للجرام بدلا من 603 جنيهات أمس أول، بعد تراجعه لمدة يومين.
فيما سجل عيار 18 نحو 516 جنيها، ويبلغ عيار 24 إلى 686 جنيها، كما سجلت الأوقية إلى 1194 دولارا.
وبلغ الجنيه الذهب نحو 4810 جنيهات مقابل 4830 جنيها أمس أول.
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