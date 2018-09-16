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اقتصاد وأسواق
الجوافة تتراجع 7 جنيهات والطماطم تخسر جنيها بالأسواق
الأحد 16 سبتمبر 2018 06:09 م
الخضراوات والفواكه
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الخضراوات والفواكه
الصاوي أحمد
تراجعت أسعار الجوافة في السوق -اليوم -لتسجل 5جنيهات بدلا من 12جنيها قبل أسبوعين بسبب زيادة المعروض منها طبقا لتجار .
واستقر سعر المانجو العويس مسجلا 30جنيها، والزبدية 25 جنيها، والفص 50، والبلح الرملي الأصفر والأحمر 5 والرمان 5 جنيهات، والبلح البارحي 25 جنيها في المتوسط والتفاح 25جنيها.
ولفت التجار إلي أن سعر العنب البناتي تراجعا أيضا مسجلا 12جنيها بدلا من 17والبلدي 8 والخوخ 25 جنيها، والبرقوق 25 جنيها، والكمثري 20 والتين 15جنيها والتين 12جنيها.
وسجل سعر الطماطم 8 جنيهات بدلا من 7 جنيهات - أمس - الكوسة 9 جنيهات بدلا من 6، وارتفع الخيار من 6 إلى 8 جنيهات ، والباذنجان من 3 إلى 4 جنيهات.
فيما استقرت أسعار البطاطس والفلفل الرومي عند 8 جنيهات، والبصل عند 5 ، والجزر 8 ، والفلفل الألوان عند 24 والبامية 15 والملوخية جنيهين للربطة.
وثبت سعر الليمون عند 8 جنيهات، والثوم الأبيض 15 والثوم الأحمر 18 وربطة الخضرة نصف جنيه.
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