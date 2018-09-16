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نقل وملاحة
تعرف على موعد مزايدة بيع خردة السكة الحديد
الأحد 16 سبتمبر 2018 08:07 م
السكة الحديد
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السكة الحديد
مدحت إسماعيل:
قال مصدر مسؤول إن الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ستنم خلال أيام عن طرح مزايدة علنية لبيع الخردة المتوفرة لها وهي "جرارات، وعربات بضاعة، وعربات توربيني مكيفة، عربات قوي، فضلاً عن قضبان باطوال مختلفة، ومعادن المونيوم، إلى جانب أخشاب فلنكات، وخردة أخري"، بداية من يوم 22 سبتمبر الجاري، وحتى 14 أكتوبر المقبل فى 4 جلسات.
وأوضح المصدر أنه مطلوب من الراغبين فى شراء الخردة، تقديم المستندات اللازمة لإدارة المبيعات بجميع السكة الحديد بمنطقة رمسيس، ممثلة فى أصل البطاقة الضربية، والسجل التجاري، للاطلاع عليهم، لافتا إلى أن شراء كراسة الشروط متاح شرائها من الآن وحتى قبل إقامة المزايدة بـ24 ساعة.
واجتمع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، نهاية يوليو الماضي، مع أعضاء اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري والخاصة بحصر وتسعير واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصرف فى الخردة لزيادة عوائد السكك الحديدية المادية، والتي تضم ممثلين من أكثر من جهة حكومية معنية، بالإضافة إلى هيئة السكك الحديدية.
أكد وزير النقل، أهمية عمل اللجنة نظرا لحاجة السكك الحديدية الماسة لزيادة عوائدها المالية خاصة فى ظل ضعف إيرادات الهيئة بالمقارنة بتكلفة التشغيل والصيانة وتكلفة قطع الغيار وتكلفة خطط التطوير، مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ حاليا خطة كبيرة لاستغلال كافة ممتلكات هيئة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، وأن هذه الخطة تسير وفقا للجدول الزمنى المحدد.
والأعمال التي قامت بها اللجنة من حصر كميات الخردة بلغت 61 ألف طن، وذلك من خلال حصرها لـ39 موقعا تابعا لهيئة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، واستمر عملها لأكثر من شهرين، كما استعرض رئيس الهيئة الطرق المختلفة للتخلص من الخردة والإجراءات الغير تقليدية التي سيتم تنفيذها فى طرق الإعلان والبيع لهذه الخردة بحيث تحقق أعلى عائد مادى.
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