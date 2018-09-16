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بورصة وشركات
البورصة تسجل أعلى وتيرة تراجع يومية في 20 شهرًا
الأحد 16 سبتمبر 2018 08:19 م
هبوط البورصة
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هبوط البورصة
مصطفى طلعت:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "egx30" بنحو 3.6% خلال تعاملات، اليوم الأحد، وهي أعلى وتيرة هبوط يومية خلال الـ20 شهرًا الماضية، وتحديدًا منذ تداولات شهر يناير 2017.
وأظهرت شاشات التداول تراجعات حادة لمؤشرات السوق، إذ هبط المؤشر الثلاثيني 3.61% عند مستوى 14755 نقطة، ومؤشر egx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.23% إلى 733 نقطة، ومؤشر "EGX100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.87% ليسجل مستوى 1864 نقطة.
وجاءت التراجعات كرد فعل سريع للقبض على بعض رجال الأعمال في قضية بيع البنك الوطني المصري لبنك الكويت الوطني - والمعروفة إعلاميا بقضية "التلاعب في البورصة"، والتي تعود تفاصيلها لسنوات بعيدة.
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